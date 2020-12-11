牛顿手稿试图揭开金字塔的秘密，被拍卖 329 万

著名科学家艾萨克 · 牛顿（Isaac Newton）的一本残缺手稿日前以 37.8 万英镑（约合 329 万元人民币）的价格拍卖。这本差点被烧毁的手稿显示，牛顿试图破解隐藏在埃及大金字塔尺寸中的秘密。

这本残缺手稿可以追溯到 17 世纪 80 年代，当时差点被牛顿养的狗戴蒙德毁掉。据说戴蒙德当时跳上桌子，打翻了蜡烛，点着了桌上的手稿。但所幸，没被烧焦的部分揭示出牛顿对炼金术的痴迷，也显示了牛顿在对金字塔的外形尺寸 , 内部廊道的长度 , 中央腔室的大小和砖的尺寸进行比较研究。牛顿还试图证明古埃及吉萨大金字塔是根据埃及的一种叫做 “皇家腕尺”的计量单位设计。

牛顿相信古埃及人已经掌握了失传已久的知识，并希望通过量化 “皇家腕尺”来精确地测量地球的周长，牛顿需要藉此来完善他的万有引力理论。

拍卖手稿的苏富比拍卖行说，“牛顿认为，古人很可能会使用现代人类所没有的技术来测量地球。古希腊数学家埃拉托色尼 (Eratosthenes)给出的地球周长与牛顿的万有引力相悖，所以他希望从古希腊科学家泰勒斯（Thales）和古希腊天文学家阿那克西曼德（Anaximander）在公元前 6 世纪作出的研究成果中找到证据，即地球的周长是 40 万斯泰亚姆（古希腊长度单位，当时赛跑场的长度，相当于 185 米）。”

苏富比拍卖行表示，“假设希腊人是从埃及人那里找到的测量依据，那么就有可能利用‘皇家腕尺’来量化赛跑场，再通过赛跑场来量化地球。在《自然哲学的数学原理》出版之前，牛顿就放弃了这一论点，但他写这些手稿时很有可能希望从金字塔中找到测量地球周长的方法，并证明引力理论。”

这些手稿还显示，牛顿试图揭开世界末日的时间，并在试图破解隐藏在圣经预言中的密码。他相信，如果他能破解 “皇家腕尺”的概念，他就能重建希伯莱人的神圣腕尺，并计算出所罗门神殿的尺寸。牛顿相信这将帮助他确定地球的大小。

约翰 · 梅纳德 · 凯恩斯 (John Maynard Keynes)曾评价，牛顿 “不是理性时代的第一人，但是最后一位魔术师”。

这份手稿残本无疑展示了这位科学家鲜为人知的一面。牛顿在世时从未发表过任何有关神秘学研究的文章，直到 1936 年朴茨茅斯伯爵出售他的笔记后，他对神秘学的兴趣才逐渐浮出水面。

“他没有发表过炼金术方面的研究成果，这并不令人惊讶，因为炼金术研究的原则是保密。如果牛顿的神学信仰被公之于众，会牺牲掉他的职业生涯，”苏富比拍卖行说。“他留下大量关于圣经注释和其他神学主题的手稿，大概是希望他的秘密知识能在未来被部分读者所接纳。”