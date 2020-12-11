半年融资 50 亿、美团拼多多巨头搅局，每日优鲜能顺利进入「下半场」吗

每日优鲜又补充了一轮弹药。

12 月 9 日，每日优鲜宣布获得了 20 亿元融资。这次的投资方相比以往有些不同。青岛国信、阳光创投、青岛市政府引导基金共同组成投资主体，也是迄今为止生鲜电商在地方落地的最大规模战略投资。

实际上，早在 5 个月以前，今年 7 月，每日优鲜就完成了 F 轮 4.95 亿美元融资（约合人民币 34.5 亿）。据不完全统计，每日优鲜已经完成了 9 轮融资，总额超过 110 亿元。

作为生鲜电商的 “原住民”，早期生鲜电商风口中起来的每日优鲜见证了一批又一批同行者的倒下。在 99% 的玩家都在亏损的行业局面下，每日优鲜宣布在 2019 年年底实现全面盈利。换句话说，曾经饱受质疑的前置仓模式，已经被验证成功。

这一突破来之不易，走了整整 5 年时间。实现 0 到 1 后，加速复制成为了一种必然。这一点从每日优鲜的融资节奏中也可以看出，仅是这半年以来获得的两笔融资，就已经占据了过去所有融资额的一半。

每日优鲜创始人兼 CEO 徐正在今年 4 月的内部信中曾表示，目前的生鲜电商正在发生质变，从百亿级别短跑的小组赛，到千亿级别长跑的淘汰赛。

疫情的出现给质变的发生添了一把火。今年以来，生鲜电商行业的整体渗透率得到加强，用户线上购买的习惯也已经养成。每日优鲜 CFO 王珺曾表示，用户渗透率被加速进化到了两年之后。根据 Trustdata 发布的《2020 年 Q3 中国移动互联网行业发展分析报告》，六成生鲜电商新用户流向每日优鲜。

一切都在往好的方向发展，直到美团、饿了么等本地生活服务平台开始重视卖菜的生意，也在一二线城市开始加速布局。同时更多互联网巨头们将战火烧到了低线城市、同属于生鲜电商领域的社区团购。

尽管在徐正的预判中，这个市场的终局将会是多家千亿级别寡头并存，但 “搅局者”们喊着 “不计投入”的口号，很有可能将战争拉回到原有的拼补贴、抢用户的竞争模式。风口再次来临，对于正准备进入下一阶段的每日优鲜来说，或许需要重新调整战斗姿势。

上半场还是下半场

“每日优鲜已过低毛利率抢占市场份额阶段。”王珺曾在接受媒体采访时表示。

得出这一结论的基础是每日优鲜已经完成了百亿规模且盈利的尝试，下一目标是冲击千亿的销量。在徐正看来，在销售规模从百亿向千亿进化时，竞争的内核也发生变化。从上半场的拼模式，到下半场的拼内功。

在三轮生鲜电商的创业潮后，生鲜电商三种模式下的领跑者已经逐渐清晰。其中包括前置仓 + 配送模式下的每日优鲜、叮咚买菜，仓店一体模式的盒马以及线上下单 + 次日提货模式的兴盛优选，也就是俗称的社区团购，不过这种模式在今年以来出现了滴滴、美团、拼多多这些巨头选手。

无论是在何种模式下，生鲜电商的内功无疑指向供应链。在五周年的内部信中，徐正表示，每日优鲜要比任何人都更快、更准、更狠地重仓供应链。

今年年初，受新冠肺炎疫情的影响，生鲜电商行业在迎来业务量的爆发。“以前行业的年增速可能在 30% 以上，但在疫情下，相比于年前的 1 个月，销量都有翻倍增长。”根据第三方咨询公司 QuestMobile 的数据，每日优鲜 App + 小程序的月活量已接近 2000 万。

不过，在疫情发生的同时，供应链侧也出现了极大的考验，出现了在货物和配送上的供给不足。商品秒空、延迟发货、无人配送等情况不仅发生在每日优鲜身上，也发生在众多同行身上。

“未来的三到五年里，我们会投入 100 亿，扶持 100 个亿级合作规模供应商，打造一个 80% 源头直采、50% 联合品牌、20% 战略投资的供应链生态。”在今年 9 月的供应商大会上，徐正表示。

截止目前，每日优鲜旗下的 300 多个买手，游走于全球 30 多个国家和地区，建立直采供应链。据每日优鲜副总裁、商品中心负责人刘智丹介绍，商品直采比例已接近目标中的 80%，而直采也可以进一步降低成本，相比地采可减少 10% 以上。

而在与青岛的合作中，每日优鲜将在当地建设全国生态链总部产业园及智能供应链中心。数据显示，山东省占全国农产品出口总值 22.8%，在众多外向型的种植生产的管理标准和加工维度上都有较长时间的积累。

不过，一个不得不提及的现象是，在疫情逐渐缓和之后，不少生鲜电商都出现了月活数据下滑的情况。物理隔离带来了用户短暂的线上聚集，但 “疫情之后会有一部分用户量回吐。总体来说相对去年整个行业的量都是大幅提升的。”王珺在接受媒体采访时表示。

意料之中的问题都不是问题。困扰每日优鲜以及所有生鲜电商独角兽的，是近来最为火爆的社区团购，而这个战场带来的破坏力，很有可能将生鲜电商再次拖向 “上半场”。

与社区团购的非典型战争

在每日优鲜逐渐开始尝试规模化的过程中，遇到了社区团购这个互联网巨头们都在争抢的风口。

单从地域上来看，不过，每日优鲜与目前火爆的社区团购之间并非正面迎战的典型竞争。

每日优鲜的主要战场分布在华北、华中、华南和华东四个区域，以一线或新一线城市为主，北上广深杭等城市均有涉及，其中华北是重点区域，仅北京一城的前置仓数量就达到了总数的 1/5。而如滴滴旗下橙心优选、美团优选、兴盛优选等社区团购一般起源于二线城市，以华中地区的湖南、湖北两省和西南地区的四川为主。对比之下，每日优鲜在华中区域只开了武汉一城，且未涉及到西南地区。

相比于社区团购的快速扩城，每日优鲜的开城速度并不快。在成立的近 6 年时间里，每日优鲜仅开了 16 城，或许与其前期仍在验证模式的盈利性有关。

对比之下，同时期于湖南成长起来的兴盛优选的触角已经伸到了湖北、广东、江西、四川等 13 个省及直辖市，覆盖 6000 多个地（县）级城市和 3 万多个乡镇，波及面更广且更为下沉。

今年 6 月，橙心优选开始将四川成都作为大本营试水，后来陆续开通了重庆、陕西等省市。截止目前，橙心优选已经登陆四川、重庆、陕西、山东等 20 个省份。在今年 7 月才成立，至今不足半年的美团优选已覆盖华东、华中、华南、西南、西北、华北等地区，十余个重点省份。9 月，美团优选推出 “千城计划”，旨在年底前实现全国覆盖，并逐步下沉至县级市场。

不过，尽管与社区团购模式未产生过多的正面战争，每日优鲜在一二线城市的战场也并非毫无威胁。

如已经完成了从用户到场景再到业态全面布局的美团，在一二线城市可以对标每日优鲜的就包括美团买菜、闪购和菜大全这三个品类，其中美团买菜与每日优鲜的模式几乎相同，均采用前置仓 + 配送的模式，且增长迅速，财报显示，美团买菜在 Q2 销售额增长了 4 倍，在北京前置仓数量已超过 60 家。但相比之下，每日优鲜在北京的前置仓密度更高，在今年年中就已经超过了 300 家。

同时，同为前置仓 + 配送模式的叮咚买菜在今年 4 月也开始北上进入北京，首批开设了 18 个前置仓，均设置在回龙观、双桥、青年路等人流量大的社区。

另外，社区团购的战火虽然未蔓延到每日优鲜的主力战场，但在武汉、南京等每日优鲜有所涉及的城市也在进行大规模的地推活动，有可能进一步压缩其市场份额。

资金量再次成为最大筹码。需要注意的是，在同一赛道上，拼多多、美团、滴滴等巨头们在资金上更为灵活，而同属于创业公司的叮咚买菜、兴盛优选等也同样弹药充足。

叮咚买菜在今年 5 月完成 3 亿美元（约合人民币 20.8 亿元）融资，战略融资中出现了阿里的身影，同时超 7 成流量来自支付宝上 “买菜”相关关键词的搜索。

每日优鲜背靠腾讯，但也并非是后者唯一押注的生鲜电商。在每日优鲜宣布 4.95 亿美元融资的同时，兴盛优选也被爆出完成金额更大的一笔 C + 轮融资，融资总额额约 8 亿美元，投资方中也出现了腾讯的身影。

从百亿到四千亿

除了将平台的销售目标设置了一个千亿外，每日优鲜还在筹谋 “四千亿”。

实际上，每日优鲜的视角已经不止于单纯的 “卖菜”生意。在青岛的融资活动的签约仪式上，每日优鲜的未来蓝图已经变成了四个 “千亿”。另外三个 “千亿”分别涉及生态链、金融和科技，本质上是从消费互联网向产业互联网的升级。

其中，生态链主要由每日优鲜旗下基金三生创投来承接，主要包括上游的菜业、乳业、果业、渔业和肉业等五个方面。三生创投的创始合伙人郭琦也是每日优鲜的副总裁，在他看来，农产品的种、养、加工，其实是往深度加工、高附加值去延展，是从农业到工业品的转化。

而金融主要面向农户、渠道商、商户、用户等四类主体，包括向农户提供农业保险、为渠道商提供期货交易、面向商户的供应链金融以及对用户的消费信贷。而其中的第一步，是与头部供应商采取周结算政策。

而在科技领域主要包括生物科技和 AI 科技。其中生物科技主要涉及品种的改良，而赋能传统产业。

但无论是生态链还是金融、科技，对于仍处于创业公司阶段的每日优鲜来说，都并非易事。横向对比之下，2019 年，拼多多的农副产品交易额为 1364 亿元，阿里平台农产品交易额为 2000 亿元，在这三个领域的涉及也还尚浅。

在众多撑起四千亿规模的项目中，一个看起来在短期可落地的项目是通过 C2M 订单反向指导农业生产。

据郭琦介绍，以前的商超连锁网络是供应链是由产地决定的，产地来什么卖什么，是加价赚差价的菜贩子模式，而现在更多是基于需求导向。“我们的智能供需系统在将每一个以 3 公里为半径的前置仓用户需求做精准梳理后，加入时间、天气、商品属性、营销活动等因素，反向推出每个仓所需的备货计划，再进一步反推出大仓向合作伙伴的订货计划。现在我们已经能支持到提前 45 天甚至提前半年给到品种，规格，需求量，这些都是算法实现的。”

从风口再到风口，在同行们纷纷被淘汰后，仍然能留在牌桌上并实现盈利，这本身已经是一种胜利。从百亿到千亿再到四千亿的路，并非坦途，有更多、更强的对手等着每日优鲜，拿到融资只是其开启下一场战斗的第一步。