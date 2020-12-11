《王者荣耀》新英雄 “司空震”公布，将随 “破晓”版本降临

IT之家 12 月 11 日消息 《王者荣耀》破晓版本将于 2021 年上线，官方表示会有新英雄破晓之心复原者抵达峡谷。今天，《王者荣耀》正式公布了这名新英雄——司空震。
司空震
他是长安一人之下，万人之上的肱骨重臣
他和狄仁杰一样，皆是武则天的左膀右臂
他为长安平兵变退外敌，消弭威胁和纷争
在他强大雷霆的保驾护航下，长安才得以成为今天的繁荣盛世
百姓们都视其为大英雄，但却无人知其过往，只知道他曾经历过痛苦的失去
而正是那些失去，使他成为了如今坚定守护长安的雷霆之王
如今，国之重器 “破晓之心”重现峡谷
IT之家了解到，《王者荣耀》 2021 年度重磅破晓版本现已上线体验服。官方表示，破晓版本以中国园林造景为灵感，结合中国现代审美与王者特色进行设计，打造人与自然和谐，充满生机的王者峡谷。品质方面，新版本使用次世代 PBR2.0 渲染技术与 HDR 渲染技术，打造峡谷的极致光影、明快色彩。
新的版本增加了 HDR 特效，召唤师可以在设置界面中选择 HDR 效果并下载资源进行体验，当前仅可支持部分手机机型。官方表示，在新的 HDR 技术下，多个特效叠加时，HDR 技术能够在屏幕上更加整体的呈现与更优秀的色彩控制。HDR 技术可以降低团战时多个特效叠加或曝光对召唤师信息获取的干扰，以此来提升团战的对抗清晰程度。