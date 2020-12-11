《王者荣耀》新英雄 “司空震”公布，将随 “破晓”版本降临

IT之家 12 月 11 日消息 《王者荣耀》破晓版本将于 2021 年上线，官方表示会有新英雄破晓之心复原者抵达峡谷。今天，《王者荣耀》正式公布了这名新英雄——司空震。

他是长安一人之下，万人之上的肱骨重臣

他和狄仁杰一样，皆是武则天的左膀右臂

他为长安平兵变退外敌，消弭威胁和纷争

在他强大雷霆的保驾护航下，长安才得以成为今天的繁荣盛世

百姓们都视其为大英雄，但却无人知其过往，只知道他曾经历过痛苦的失去

而正是那些失去，使他成为了如今坚定守护长安的雷霆之王

如今，国之重器 “破晓之心”重现峡谷