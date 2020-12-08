《王者荣耀》新英雄澜正式上线：鲨鱼刺客

IT之家12月8日消息 根据王者荣耀官方的消息，峡谷“鲨”手新英雄澜今天在王者峡谷正式上线。

IT之家了解到，新英雄澜是一个刺客打野英雄，他可以以魔道之力潜入水中接近敌人，以双刀的快速斩击结合鲨鱼形态的魔道之力摧毁目标。

魏都刺客——澜

【玩法设计】鲨鱼般的作战风格，被猎物吸引-快速接近-出水后猛烈的攻击。以魔道之力潜入水中接近敌人，以双刀的快速斩击结合鲨鱼形态的魔道之力摧毁目标。

【世界观设定】他，是一个孤独的少年，一个别人眼中的“异类”，他曾遭到族人的流放和抛弃，也曾遭到同伴的排斥和孤立，他似乎什么都没有。他追击、狩猎和潜行，牢牢锁定自己的“猎物”，从不失手。

【人物形象】选用了以冷色为主的主色调，使其外形上具有冷酷致命的鲨鱼感受。服装多用波浪和鲨鱼纹样，来突出与水和鲨鱼有关的技能特性；披风的设计上也结合了渔网的设计，更加深了与技能的联系性。

他是一位像鲨鱼一样在水中有着极致速度的顶级刺客。他独来独往，游猎于黑暗之中；通过下潜快速接近猎物，在达到攻击范围后迅猛出击。冷酷孤独的他总是一身幽蓝泛寒的装扮，手持鲨鳍像蓝色幽灵一样神出鬼没

他总是麻木地接受任务，完成任务，从不与人交往和攀谈，凭借恐怖的 “鲨鱼之力”逐渐成为曹操手下无可匹敌的顶尖刺客。但无人知晓他冷酷利落的外表和锋利坚韧的刀尖背后隐藏着怎样的内心

刺客生涯从未失手的澜，这次的任务目标是为了一件宝物——追击蔡文姬夺取玉玺，这次的结果会怎样呢。