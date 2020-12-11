《纪念碑谷》开发商新游《阿尔芭：与野生动物的冒险》上线

IT之家 12 月 11 日消息 根据外媒 Pocketgamer 的消息，《阿尔芭：与野生动物的冒险》最初是在 7 月份发布的，12 月 11 日正式上线，这款游戏的开发商是 ustwo games，该开发商还制作了《纪念碑谷》和《用心组装》。

IT之家了解到，《阿尔芭：与野生动物的冒险》现已上线 Steam、GOG 和 Apple Arcade。

游戏介绍：

与阿尔芭一起到一个地中海小岛探望她的爷爷奶奶。她已经准备和好友伊内斯一起度过一个宁静的夏天，进行野生动物探索，但是当她看到一只动物处于危险之中时，她意识到自己必须有所行动。



如果不理会这些垃圾，这里也堪称是地中海天堂！从田园诗般的海滩到可以俯瞰城镇的古老城堡，您可以随心所欲地探索整个岛屿。在伊内斯和您爷爷（他是个标准的鸟类爱好者）的陪伴下，您可以开始进行拯救该岛屿的运动，之后甚至还会拯救世界。

手工制作的视觉效果。岛上每一处都是用了心思精心设计的。相信我，这是我们花了一段时间创造的



与阿尔芭和伊内斯一起创立“阿伊野生动物拯救联盟”（还真够绕口的），这是一个可以拯救岛屿的组织



您将需要聚集一帮志愿者，而镇上到处都是好心人。帮助他们，然后说服他们加入您的行列



到处都是动物，您能找到所有的物种吗？

您可以期待：

好听的音乐。我们与Lorena Alvarez合作制作了西班牙风格的超棒音乐



这是让您放松身心的长征。自行安排在岛上的时间，并按照自己的节奏体验冒险。不要急



这是一个您想长期待下的地方。我们按照自己童年时期的夏天，创造了这个地方。我们还真希望能回到过去呢，不过至少我们有了这个岛



总的来说，这是一个关于到处去做好事、让您身心愉快的的好游戏

Steam 链接：点此前往

App Store：点此前往