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3699 元。AGM X5 三防旗舰机现已正式开售，紫光展锐 T7510 芯片加持

2020/12/12 9:33:19 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月12日消息 AGM 昨日正式推出了旗下定位 5G 户外三防旗舰机的 AGM X5 ，首发价为 3699 元，现已正式开售。此外，AGM 还联合 JBL 开发了一款 JBL 定制的蓝牙耳机，价值 999 元，购买标配版默认赠送耳机。

AGM X5 搭载了紫光展锐 T7510 芯片，实际上就是虎贲 T7510 芯片外挂春藤 510 基带，支持 SA/NSA 全模 5G，即 4 核 A75 2.0+4 核 A55 1.8，图形核心为 IMG GM9446。据网友测试，紫光展锐 T7510 在基准测试中 CPU 性能约相当于高通骁龙 660 级别。

IT之家了解到，AGM X5 采用 6.53 英寸水滴屏，分辨率达 1080x2340，辅以 8G+256G 机身存储，后置采用 4800 万像素的主摄像头，800 万像素广角镜头，还有一颗 2MP 的微距镜头和景深摄像头，前置 16MP 镜头 .

其他方面，该机运行基于安卓 9 深度定制的 XOS 5.0 系统，支持人脸识别和指纹识别，保留 3.5mm 耳机孔，内置 5600mAh 电池，支持 18W 快充。

此外，该机通过了 IP68 级的 1.5 米防水认证，美标 IP69K 的液体冲击防护认证以及 810G 级 6 面抗摔认证。

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关键词：紫光芯片

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