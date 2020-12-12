3699 元。AGM X5 三防旗舰机现已正式开售，紫光展锐 T7510 芯片加持

IT之家12月12日消息 AGM 昨日正式推出了旗下定位 5G 户外三防旗舰机的 AGM X5 ，首发价为 3699 元，现已正式开售。此外，AGM 还联合 JBL 开发了一款 JBL 定制的蓝牙耳机，价值 999 元，购买标配版默认赠送耳机。

AGM X5 搭载了紫光展锐 T7510 芯片，实际上就是虎贲 T7510 芯片外挂春藤 510 基带，支持 SA/NSA 全模 5G，即 4 核 A75 2.0+4 核 A55 1.8，图形核心为 IMG GM9446。据网友测试，紫光展锐 T7510 在基准测试中 CPU 性能约相当于高通骁龙 660 级别。

IT之家了解到，AGM X5 采用 6.53 英寸水滴屏，分辨率达 1080x2340，辅以 8G+256G 机身存储，后置采用 4800 万像素的主摄像头，800 万像素广角镜头，还有一颗 2MP 的微距镜头和景深摄像头，前置 16MP 镜头 .

其他方面，该机运行基于安卓 9 深度定制的 XOS 5.0 系统，支持人脸识别和指纹识别，保留 3.5mm 耳机孔，内置 5600mAh 电池，支持 18W 快充。

此外，该机通过了 IP68 级的 1.5 米防水认证，美标 IP69K 的液体冲击防护认证以及 810G 级 6 面抗摔认证。