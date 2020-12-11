指向 12 月 15 日，三星官方疑为自家 5nm Exynos 2100 旗舰芯片预热

根据外媒最新发布的消息显示，三星在印度最大的手机体验店向外媒 Android Authority 证实，三星将于 2021 年 1 月 14 日在全球范围内推出全新的三星 Galaxy S21 系列手机。该机除了将搭载高通新一代旗舰处理器骁龙 888 外，还将在部分地区提供自家的 Exynos 2100 处理器版本。现在有最新消息，近日 @三星 Exynos 官方在推特上发布预告称将于 12 月 15 日举办活动，不出意外的话全新的 Exynos 2100 芯片就将正式亮相了。

据 @三星 Exynos 最新发布的消息显示，官方将于 12 月 15 日举办活动，将揭晓专门为粉丝准备的神秘惊喜，虽然这里官方并没有明确指出这个神秘惊喜是什么，但结合此前曝光的消息以及全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰被曝出的发布时间来看，此次活动的主角很有可能就是与骁龙 888 匹敌的自家旗舰芯片 Exynos 2100。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将搭载全新的骁龙 888 处理器外，还将推出搭载 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”，性能值得期待。此外，超大杯的 S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，搭载一颗全新的 1.08 亿像素传感器，并配备 S-Pen 手写笔。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰有望于明年 1 月 14 日全球亮相，将首发搭载高通骁龙 888、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。

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