腾讯 START 云游戏 TV 版上线：延迟 120ms 以内，画质媲美主机

IT之家 12 月 12 日消息 根据腾讯游戏的消息，今日，腾讯 START 云游戏携手 TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小 Biu 等几大电视厂商，为游戏玩家带来了电视云游戏。

腾讯游戏表示，玩家只需要连接游戏手柄，即可在 START 认证的智能电视上体验正版授权的单主机游戏，包括《古剑奇谭三》、《拳皇 14》、《侍魂 晓》、《波西亚时光》、《只只大冒险》、《不思议的皇冠》、《彩虹坠入》、《轩辕剑外传：穹之扉》、《NBA2K ONLINE 2》等。

官方表示，START 在内容端有着严格的把控，首发游戏不仅获得正版授权，还原汁原味地保留了游戏内容。START 后续还会将更多热门的正版游戏大作搬上电视。

IT之家了解到，START 独创了一套面向电视及手柄厂商的认证体系，与北通、小鸡、莱仕达等手柄厂商定制了多款电视专用手柄。在获得 START 认证的电视上，云游戏操作延迟稳定在 120ms 以内。

▲《古剑奇谭三》

官方称，即使是《古剑奇谭三》这种吃配置的大型单机力作，也能在电视上获得媲美主机端的画面表现。

腾讯游戏表示，目前START云游戏TV版已经支持广东、上海、江苏、浙江、安徽、北京、天津、河北、四川、重庆、湖南、湖北、福建、山东、江西、河南、山西、广西、贵州、内蒙古等20个地区。