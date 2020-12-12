撼讯发布 RX 6900 XT Red Devil 显卡：三风扇、三槽厚、三 8pin 供电

IT之家 12 月 12 日消息 根据外媒 VideoCardz 的消息，撼讯公布了 RX 6900 XT Red Devil 显卡，采用三风扇和三槽厚的设计。

据介绍，RX 6900 XT Red Devil 采用了三 8 pin 供电，推荐 900W 的电源。显卡出厂超频，游戏频率和 Boost 频率分别为 2105/2340 MHz，作为对比 ，AMD 公版的频率为 2015/ 2250MHz。

PowerColor 确认 RX 6900 XT Red Devil 将于 2020 年 12 月 17 日开始发售，价格暂未公布。

IT之家了解到， AMD 新旗舰显卡 Radeon RX 6900XT 公版已经于 12 月 8 日22 点京东 / 天猫发售，售价 7999 元起。

AMD表示，RX 6900XT 显卡为 4K 游戏的卓越性能而打造，采用全新 AMD RDNA2 架构，具有 80 个强大的增强型计算单元，2.25GHz 加速时钟频率，可以在最高游戏设置下提供更高的性能。AMD Radeon RX 6900XT 还拥有 128MB 全新 AMD Infinity Cache 高速缓存技术和 16GB 显存。