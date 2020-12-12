首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

撼讯发布 RX 6900 XT Red Devil 显卡：三风扇、三槽厚、三 8pin 供电

2020/12/12 16:38:47 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 12 月 12 日消息 根据外媒 VideoCardz 的消息，撼讯公布了 RX 6900 XT Red Devil 显卡，采用三风扇和三槽厚的设计。

据介绍，RX 6900 XT Red Devil 采用了三 8 pin 供电，推荐 900W 的电源。显卡出厂超频，游戏频率和 Boost 频率分别为 2105/2340 MHz，作为对比 ，AMD 公版的频率为 2015/ 2250MHz。

PowerColor 确认 RX 6900 XT Red Devil 将于 2020 年 12 月 17 日开始发售，价格暂未公布。

IT之家了解到， AMD 新旗舰显卡 Radeon RX 6900XT 公版已经于 12 月 8 日22 点京东 / 天猫发售，售价 7999 元起

AMD表示，RX 6900XT 显卡为 4K 游戏的卓越性能而打造，采用全新 AMD RDNA2 架构，具有 80 个强大的增强型计算单元，2.25GHz 加速时钟频率，可以在最高游戏设置下提供更高的性能。AMD Radeon RX 6900XT 还拥有 128MB 全新 AMD Infinity Cache 高速缓存技术和 16GB 显存。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMD显卡

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用