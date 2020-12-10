惠普 OEM 驱动曝光英伟达 RTX 3080 Ti、RTX 3070 Ti 等显卡信息

IT之家12月10日消息 英伟达 RTX 3000 系列显卡目前已经发布了 RTX 3090、RTX 3080、RTX 3060 Ti 等多款。尽管目前货源有限，新显卡的价格也偏高，但根据老黄历来精准的刀法，还有多款显卡产品正在路上。据外媒 TechPowerUp 最新消息，惠普的 OEM 显卡驱动中，展现了英伟达多款未发布的显卡型号，以及特殊的工程样机型号。

根据外媒发布的 OEM 驱动显示的 GPU 支持列表，基于 GA102 核心的次旗舰 RTX 3080 Ti、搭载 11GB/12GB 显存的 RTX 3080 变种显卡出现在内。TechPowerUp 表示，这种特殊规格的 RTX 3080 显卡将会有更大的显存带宽，11GB 版本为 352-bit，12GB 版本为 384-bit。根据此前消息，RTX 3080 Ti 显卡预计也将采用 24GB 显存，但是 CUDA 计算单元数将比 RTX 3090 略少，预计为 9984 个。

上表中还出现了 RTX 3070 Ti 显卡，同样是基于 GA104 核心，但是其显存容量预计将比 RTX 3070 翻一番，达到 16GB。此外，作为英伟达该系列的低端型号，搭载 GA107 核心的 RTX 3050 也出现在列表中。

据IT之家了解，目前英伟达发布的最新甜品级显卡 RTX 3060Ti，尽管官方指导价为￥2999 元起，但是目前的现货价格高达￥4000 元左右，相比于上代产品价格优势并不明显。