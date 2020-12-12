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ROG Zephyrus Duo 15 SE 笔记本通过认证：有望搭载 i7-11370H 处理器

2020/12/12 19:27:54 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 12 日消息 根据外媒 VideoCardz 的消息，华硕新款 ROG Zephyrus Duo 15 SE 双屏笔记本现已通过 Wi-Fi 联盟和潘通的认证，预计将在 CES 2021 上发布。

▲老款 ROG Zephyrus Duo 15

鉴于英特尔 8 核 Tiger Lake-H 系列处理器会晚些上市，华硕 ROG Zephyrus Duo 15 SE 可能会搭载 35W 的 i7-11370H 处理器，这款处理器可以看作是 Tiger Lake-U 的高 TDP 版本。

IT之家曾报道，i7-11370H 处理器现已出现在了 Geekbench 5 上，为 4 核 8 线程，主频 3.3GHz，睿频 4.8GHz，12MB 三级缓存

45W的8核Tiger Lake-H 预计将在明年第二季度发布，也将采用 10 nm Willow Cove 架构，32EU 的核显也能实现 8K 60 HDR 的输出。Tiger Lake-H 将支持最高 128GB 的 DDR4-3200 内存，拥有 20 条直连 CPU 的 PCIe Gen4 通道和 24 个 PCH 的 PCIe Gen3。

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关键词：ROG笔记本处理器

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