骁龙 888 强势助攻，手游次世代要来了

随着移动互联网的发展和智能手机性能的快速迭代，手游市场如今已经走到了 “繁盛极当时”的时刻。根据头豹研究员的报告，从 2015 年到 2019 年，无论是全球还是中国，手游产业规模的增速和增幅都令人咋舌。



而预计到 2024 年，中国游戏市场中移动端和桌面端的占比将达到 76% 和 24%，手游的前景空前广阔。

不过在手游市场繁荣景象背后，也有很多潜在的问题，其中比较突出的就是高品质手游稀缺。相比端游，目前大部分手游在画质、交互体验等方面的体验难称优秀，而在全方面都有出色素质的作品少之又少。

怎样才能让优质的体验成为手游市场的常态呢？这需要手游产业链上下游的共同努力。仅从技术层面讲，则需要驱动手游运行的终端在性能上提供更好的支持。而终端性能，则要深究到手机芯片层面了。

刚好，12 月 1 日高通正式推出的骁龙 888 旗舰移动平台芯片，就在游戏性能和技术上着实下了一番功夫，更让我们看到了未来手游体验全面提升的希望。

影响手游体验的三大因素，一个都不能落

手机游戏从诞生至今已经有接近 30 年的历史，这些年里，手游在各方面的品质表现主要是跟着手机硬件性能的升级而进步。抛开内容创意层面的影响，硬件技术是决定手游基础体验最关键的因素之一。

那么我们这里所说的手游基础体验品质到底怎么理解？现在的手游又存在哪些问题呢？

IT之家小编认为，手游的基础体验大致可以分为三个维度：声画表现、运行流畅度、响应灵敏度。

声画表现，也就是手游的音质和画质表现。智能手机的硬件技术发展到今天，其实已经能够为手游到来非常出色的声音、画面效果，特别是画质，极限状态下已经可以接近端游级别。

但是，当前想要真正做到接近端游级别的画质，其实相当困难，而且势必牺牲手游在其他方面的表现效果，因此目前除了一些技术能力超强的大厂的作品，很多手游的画质仍然是偏向卡通化的，画面真实性较差。

运行流畅度，通俗说就是手游运行时卡不卡。这是游戏基础体验最直观、影响最大的因素了，如果你玩一局手游结果一半的时间都在掉帧，走一步卡三步，那游戏画质再好也没用。

响应灵敏度，也就是你在手机上按下一个操作按钮，到游戏内容作出响应的时间。手游响应灵敏度会在深层次影响手游的体验，特别是在电竞中，这个指标很关键。而影响手游灵敏度的因素，主要有手机的运算性能和网络延迟。

当前移动游戏的相应灵敏度其实已经能够满足大部分玩家日常游玩的需求，但是在如今非常流行的电竞比赛中，就有些捉襟见肘了，因为在电竞中，有时候可能 1 毫秒的相应差别就能决定胜负，因此专业电竞选手对手游响应灵敏度的要求自然是越高越好。

声画表现、运行流畅度、响应灵敏度，这三大因素决定了手游的基本体验，而当前智能手机运行手游，在这三个因素的支持上其实仍有很大的提升空间，特别是如何将这三个因素彼此平衡协调，达到端游级别的顶级体验，更是难上加难。

好在，本次高通推出的全新骁龙 888 移动平台对症下药，在影响游戏体验的这三大因素上都有针对性的良策，我们不妨来了解一下。

骁龙 888 对症下药，这些特性全面提升手游体验

首先，了解骁龙移动平台的小伙伴应该知道，他们针对移动端游戏的表现有一整套系统性的解决方案，叫做 Snapdragon Elite Gaming 技术系统。而在骁龙 888 移动平台上，Snapdragon Elite Gaming 也得到了关键升级，因此，我们不妨就从全新的 Elite Gaming 技术系统入手，来看骁龙 888 是如何为移动端打造顶级手游体验的。

1、声画表现

首先是游戏的声画表现，先说关键的画质。这一次骁龙 888 搭载了 Kryo 680 CPU 和 Adreno 660 GPU。其中 Kryo 680 CPU 性能相比上代提高 25%，功耗降低 25%，而 Adreno 660 GPU 图形性能则有 35% 的提升，功耗则降低 20%。性能更强的 CPU 和 GPU，已经能够将手游的画质提高到一个新台阶。

同时，Adreno 660 GPU 仍然支持端游级正向渲染技术，这也是新 Elite Gaming 的重要技术之一。端游级正向渲染技术可以为手游带来端游级的画面景深、多动态光源、运动模糊和平面反射等效果，这些效果可以为手游营造出更加细腻逼真的画面景深、光影、材质和动态效果，让手游拥有端游级的画面表现力。

而在声音方面，骁龙 888 则支持高通 aptX Adaptive 音频技术，可以大大降低游戏声音的延迟；同时它还支持高通 Aqstic 音频技术，可以让游戏的声音更加清晰通透，拥有高保真的效果，让你不错过游戏里任何微小的声音细节。

另外，Snapdragon Elite Gaming 也引入了杜比全景声技术，通过超越环绕声的立体音效，可以让玩家进行手游时获得仿佛置身游戏环境中的聆听体验，沉浸感更强。

2、运行流畅度

手游的运行流畅度其实首先也和终端 CPU、GPU 处理性能直接相关，而刚才我们说到，骁龙 888 的 Kryo 680 CPU 和 Adreno 660 GPU 在处理性能上都有显著的提升，这就可以让智能手机在面对一些吃配置手游时能够提供更平稳的游戏帧率。

除了 CPU、GPU，骁龙 888 还支持第六代 AI Engine。第六代 AI Engine 在采用融合 AI 加速器架构的 Hexagon 780 处理器的加持下，AI 算力暴涨到了 26 TOPS。

Hexagon 780 采用的融合 AI 架构就是标量、张量和向量加速器几乎融合到了一起，并给它们加上了高速共享内存。我们知道 Hexagon 处理器可以进行复杂的图形运算，在手游运行时可以分担 GPU 的压力，再加上 AI Engine 整体对游戏运行时性能资源的调度，就可以让骁龙 888 手机长时间保持在较高的帧率水平上。

当然，为了进一步拉高手游运行的流畅度，骁龙 888 Elite Gaming 还引入了实时可变分辨率渲染技术（VRS），这个技术主要是靠 Adreno 660 GPU 来实现的。

可变分辨率渲染技术，是指当渲染每一帧时，原来 GPU 为每个像素执行一个着色程序来计算它的颜色，而 VRS 允许开发人员指定着色器程序以 2 个或 4 个像素为一组仅运行一次，然后将这些颜色结果重新复用于周围的像素着色。

这样原来 360 万像素的画面，可以仅使用 140 万像素对整个帧进行着色。这将会使整体着色的总像素数减少 40%，在不降低画质的前提下，大大降低 GPU 工作负载，从而进一步提升手游的运行帧率。

正是在这些技术的加持下，骁龙 888 可以支持高达 144 FPS 的游戏帧率，这种帧率带来的流畅度，比很多端游都更加丝滑稳定。

3、响应灵敏性

前面我们说过，响应灵敏性可以分两种情况来看，一种是手游单机状态下因为触控响应、处理能力引发的响应灵敏性问题，另一种是由于网络延迟造成的响应问题。

针对这两种情况，骁龙 888 移动平台都有对应的解决方案。

第一种情况，骁龙 888 在 Snapdragon Elite Gaming 中引入了一项高通 Game Quick Touch 技术。这项技术会针对游戏过程中由于显示屏帧同步时间、刷新时间、工作负载大等因素引起的触控延迟问题进行毫秒级别的优化，从而获得更快的响应时间。

支持 Game Quick Touch 的骁龙 888 可以将触控到显示的响应速度提高 20%。因此即使是帧率高达 120fps 的游戏，其触控响应时间也会受益。

从高通官方的演示中也可以看到，在运行《和平精英》时，骁龙 888 的触控响应灵敏度确实要明显高于其他手机。

第二种情况，骁龙 888 也可以通过强大的无线连接能力解决。在骁龙 888 移动平台上，首次搭载了集成式 5G 调制解调器骁龙 X60。

骁龙 X60 是首个提供毫米波和 Sub-6GHz 载波聚合以及 Sub-6GHz TDD-FDD 载波聚合 5G 解决方案的基带，能够提供高达 7.5Gbps 下行和 3Gbps 上行的全球最快的商用 5G 网络速度。同时骁龙 888 还搭载了 FastConnect 6900 移动连接系统，可以支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E，将 Wi-Fi 6 扩展至 6GHz 频段，可以获得 3.6Gbps 的多千兆比特传输速度。

5G 和 Wi-Fi 6 都以高速率低延时的特性见长，实际在 5G 或 Wi-Fi 6 网络环境下玩手游，触控响应延迟可以低至毫秒级别，即便是电竞玩家，这种响应灵敏度也是足够在赛场上大杀四方的了。

可以看到，骁龙 888 通过上述这一系列顶级的游戏特性，从手游的声画、流畅度和灵敏度这三大关键指标入手，真正为游戏生态打造端游级手游体验奠定了基础。

合作，让骁龙 888 游戏能量充分释放

除了在技术层面上为顶级的手游体验提供支持，高通还通过骁龙 888 移动平台与来自全球的游戏工作室针对具体的游戏作品进行联合优化，帮助游戏开发者吃透骁龙 888 的特性，真正让骁龙 888 的游戏能力打通产业链，实现游戏生态层面上的提升。

例如打造过《剑灵：革命》游戏的韩国开发商 Netmarble 就在和高通合作，积极利用骁龙 888 Snapdragon Elite Gaming 移动平台的领先特性打造创新的游戏体验。他们正在将旗下的 RPG 大作《A3: Still Alive》针对骁龙 888 进行改进，希望借助 Adreno 660 GPU 的性能提升来实现专业游戏机级别的画质。

再如高通也在和老牌游戏大厂 Gameloft 合作，将骁龙 888 的 VRS 技术应用在《狂野飙车 9》中。因为在过去，Gameloft 会把大部分时间花在处理游戏画面中间道路砖面部分以及屏幕边缘有运动模糊的地方，例如以每秒多少像素的方式进行处理。而当骁龙 888 支持 VRS 技术后，GPU 对像素着色明显减少，他们可以在保持分辨率和画质不变的情况下仍然获得同样的效果，而节省下来的性能可以用来进一步提升游戏的流畅性和视觉保真度，这是非常难得的。

还有来自 Epic 的 Unreal 游戏引擎团队也在和高通就 VRS 可变分辨率渲染及其他相关技术进行合作，他们正在积极探索在未来的 Unreal 虚幻引擎中增加对骁龙 888 这些特性的支持，而此举无疑将令一大批采用 Unreal 引擎的游戏作品获益，帮助他们以更低的成本实现更高的游戏品质。

当然，在游戏厂商之外，高通也没有忘记与终端手机厂商针对骁龙 888 的游戏体验进行合作优化，例如作为承诺将首批推出骁龙 888 手机之一的 vivo，就在骁龙 888 发布的第一时间透露，他们正在和高通联合，挖掘骁龙 888 在电竞方面的特性，未来的 iQOO 游戏手机，将充分利用 Elite Gaming 的 Game Quick Touch 技术，为用户带来更强悍的电竞体验。

简言之，高通正在通过骁龙 888 移动平台的一系列顶尖游戏特性，积极同手游产业链上下游的成员协同合作，从而在整个手游生态层面带动产业链升级换代，并最终让顶级的游戏体验成为手游产业的 “新常态”。

结语

正如文章开头列举的数据所示，未来移动端游戏市场将远远超越端游成为游戏市场的主流，与之相对的是，移动游戏的体验不能和其市场比例形成倒挂，接近甚至超越端游体验，将是手游市场接下来的 “主要奋斗目标”。

作为芯片和技术解决方案提供商，高通在实现这个目标中的关键作用不言而喻。从骁龙 888 移动平台的游戏表现，以及其围绕骁龙 888 在串联游戏产业链进行深度合作方面的所下的功夫来看，他们的努力，确实让我们看到了手游体验全面向顶级跃迁的希望。