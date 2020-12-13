郭明錤：iPhone 12 推迟是意外，苹果 iPhone 13 将恢复正常周期

IT之家12月13日消息 天风国际郭明錤昨日公布了最新的研究报告，包含因 A14 的 5nm 利用率在在明年有所降低和 A14 产能利用率、iPhone 出货量的预测量两部分。

IT之家了解到，此前业界有消息指出，台积电明年第一季度为苹果 A14 芯片代工所用的 5nm 产能利用率由目前的 100% 下降至 80%，有部分业界人士担心这代表 iPhone 12 系列需求低于预期。郭明錤对此表示，此前 100% 的预估只是过度乐观的结果，现状有利近期股价反弹。

iPhone 组装与零组件在明年第一季度的出货预估将上涨 3–5%，第二季度出货量下修至 4500 万部（今年第二季度仅有 3600 万）。

A14 对台积电 5nm 产能利用率下滑而 iPhone 出货量下修原因：主因是季节性因素。其次是 iPhone 13/A15 出货时间更早、iPhone 12 Pro 系列 CIS 缺货。

量产时间方面，iPhone 13 将回归至正常周期（iPhone 12 是量产原因推迟发售），意味着 2021 年的 iPhone 迭代芯片转换时间早于 2020 年。

iPhone 12 Pro 系列需求优于预期，故 iPhone 12 Pro Max 的广角 CIS 与 iPhone 12 Pro 系列的长焦 CIS 供应紧张，因此影响出货量。索尼是 CIS 独家供货商，生产前置时间约 12–14 周，故短期内难以改善 CIS 供应紧缺的问题。