苹果 “芯片梦”让高通蒸发 850 亿，谁是下一位被淘汰者

向苹果供货的芯片制造商现在应该已经吸取教训，即永远不要把这项业务视为永久业务。

英特尔就是最新的例子，苹果最终在其 Mac 电脑中采用自主研发芯片取代了英特尔处理器。苹果的芯片梦令其供应商不堪困扰，担心自己将成为下个被淘汰者。而种种消息表示，高通可能是下个目标。

据报道，苹果负责硬件技术的高级副总裁约翰尼 · 斯劳吉 (Johny Srouji)最近宣称，该公司正在自研调制解调器芯片。调制解调器芯片是高通与苹果之间最大的业务，两家公司在经历了多年激烈的法律纠纷后，最近重新建立了关系。

这一消息令高通股价周五早盘下跌 7%，市值一夜蒸发 850 亿元人民币。博通 (Broadcom)、科尔沃 (Qorvo)和 Skyworks 等其他知名苹果供应商头上似乎也被罩上了阴影，这些公司主要提供 iPhone 射频组件。博通股价在早盘交易中下跌近 2%，尽管该公司周四晚间公布了强劲的第四财季业绩。

花旗分析师阿蒂夫 · 马利克 (Atif Malik)预测，考虑到这些组件必须紧密协作，苹果在开发自己的调制解调器后，很可能会考虑使用开源射频芯片。

但即使对高通来说，体验到被苹果自研产品取代的痛苦仍有很长时间。斯劳吉说，苹果的调制解调器努力今年才刚刚开始，他称这是一项 “长期战略投资”。

两家公司去年达成的和解协议包括一份为期六年的授权协议和一份 “多年”的芯片供应协议。高通在 5G 技术方面的明显领先优势是推动这一和解的关键因素，而这不是苹果能够迅速追赶的领域。

瑞银集团分析师蒂姆 · 阿库里 (Tim Arcuri)指出，苹果 “强制调制解调器的广泛扩散”可能需要更多射频技术方面的专业知识，而该公司可能不得不通过并购获得这些技术。

苹果雄心勃勃，财力雄厚，而且众所周知，它希望尽可能多地控制其关键技术。这是任何与这家科技巨头做生意的芯片公司都面临的风险。但这些努力不是一蹴而就的：苹果在为 iPhone 开发首款芯片后，花了十年时间才推出了有竞争力的 PC 芯片。

在此期间，苹果依然需要依赖其供应商，而那些技术领先的芯片制造商可以保持更长时间的主导地位。