3999 元，苹果 AirPods Max 上架拼多多百亿补贴，下周二开始

IT之家12月13日消息 苹果本周推出了 AirPods Max 无线耳机，共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色，现已开启预售，官方售价4399元，下周二 （12 月 15 日）正式开售。

现在拼多多百亿补贴专区已经上架了一款 AirPods Max ，同样将于 12 月 15 日正式开启补贴，配色款式未知，补贴后售价 3999 元。

IT之家了解到，苹果 AirPods Max 采用透气编织穹网，拥有 40 毫米动圈式驱动单元，结合了定制声学设计，搭载 H1 芯片，支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等功能 ，支持通过光学传感器和佩戴位置传感器自动识别用户是否佩戴耳机。

此外，AirPods Max 也可以与用户 iCloud 上登录的所有设备自动配对，包括 iPhone、iPad、iPod touch、Mac、和 Apple Watch，并支持在 iPhone、iPad 和 Mac 之间无缝进行音频切换，同样支持 Siri 功能。

其他方面，启用主动降噪和空间音频后 ，AirPods Max 可提供最高可达 20 小时的高保真音频播放、通话时间或影片播放。