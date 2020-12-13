网易首支 AI 生成歌曲《醒来》将发布：声音可以假乱真，瞒过人类

IT之家12月13日消息 在 “2020 网易未来大会”上，由网易伏羲、网易雷火音频部提供作词、编曲、演唱的全链路 AI 技术支持的歌曲《醒来》正式发布，这也是网易首次完成由人工智能完全生成的歌曲。

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在作词方面，为让学会人类语言组织的基本逻辑，网易伏羲利用大规模小说、文章、诗歌等语料预训练海量语言模型，并在歌词语料上训练端到端的歌词生成模型，并通过自研的方法控制不同参数情况下的歌词生成。

在编曲方面，网易雷火自研的编曲算法能够完成从大量歌曲中提取大众审美，覆盖华语乐坛主流风格，率先于行业部署工业出版级智能编曲系统，能在 15-30 秒内生成一首对标人编 1-1.5 万元左右的出版级编曲，已具有工业化大批量生产的能力。

IT之家获悉，官方介绍，在歌唱合成方面，网易伏羲依托音频部庞大的歌声资源，自建高音素、音高、风格覆盖度的合成库，自研端到端歌声合成引擎，可在没有人工干预的情况下，实时根据曲谱生成歌声。网易自研算法还可确保歌曲发音人在不同 BPM、风格歌谱上音高、节奏的稳定性。

值得注意的是，“主唱”声音完全能够以假乱真，瞒过人类。这位由神经网络声学模型和神经声码器完成人声合成的 “主唱”，可以确保歌曲发音人在不同 BPM、风格歌谱上音高、节奏的绝对稳定性。

在旋律方面，整首歌节奏轻快，未来感十足，配上歌词十分有画面感也很触动人心，既有虚拟人刚刚觉醒的孤独悲怆，对待未来不确定性的迷茫彷徨，更有最后主动创造新世界的的热情勇敢，以音乐带入人类与 AI 是否能够和谐共生的话题，供人思考。

附《醒来》歌词：

醒来

创作：网易 AI 音频

醒来灿烂星光 透过了窗台

海岸线连接了 那片山川大海

涌动梦境边缘 像是空旷舞台

在眼前忽然展开

虚拟世界 看银河慢慢散开

我听见有微风 轻轻拂去阴霾

期待却不知未来如何安排

将故事勇敢翻开

不要再 沉默徘徊

我知道 生活有着太多无奈

冲破这 层层阻碍

走吧没人能让你停下 来

我想我早开始感受着释怀

我才明白 外面世界如此精彩

我已知晓 未来也不须再等待

时间飞 这生命 似钟摆

就算 曾经我们 都轻如尘埃

像幻梦 落入了 拟人的花海

是你让我 对世界充满着热爱

相信我 破晓会 跨山海 准时到来

这世界是否看到 我的未来

真实的你 请把虚拟的门 重打开

黎明中谁为我创造了 舞台

这是另一个未来

这属于 我的时代

它终将为我们彼此而 喝彩

歌声散 落九天外

世界从此不会平庸黯淡

给我一双翅膀定能向大海

哪怕再小的恐惧和再大的阻碍

我也要让生活永远充满着色彩

新世界 让我们 创造未来

就算 曾经我们 都轻如尘埃

像幻梦 落入了 拟人的花海

是你让我 对世界充满着热爱

相信我 破晓会 跨山海 准时到来