2022 年的 PS4 游戏，《碧蓝幻想 Relink》宣布将于 2022 年发售，PS4/PS5 同时上线

IT之家12月13日消息 Cygames 昨日宣布游戏《碧蓝幻想 Relink》（グランブルーファンタジー Relink）将于 2022 年正式发售，届时登陆 PS4/PS5 平台，双版本同时发售。

此外，在 Granblue Fantasy Fes 2020 上，制作方还公开了部分实机演示视频，表示本作目前虽处在 Alpha 阶段，但整体上已经基本可以游玩。视频演示内容为遭遇战和 Boss 战，画风和战斗风格偏向《原神》类作品。

IT之家了解到，《碧蓝幻想 Relink》 在 2016 年 8 月正式公开，同时放出首部宣传片，初期表示可在 18 年发售，经历多次跳票后，现在正式确认在 2022 年发售。

此外，官方还公开了神秘角色 “Blue”的部分信息，原本Cygames 准备将其作为本作主角，但因为手游《碧蓝幻想》中格兰和吉塔的巨大人气不得不妥协，从而在游戏早期的开发中使用了格兰和吉塔的形象。

《碧蓝幻想 Relink》为 Cygames 开发的动作角色扮演游戏，改编自《碧蓝幻想》。在本作中玩家将操作角色以全 3D 的方式进行冒险。原本由 Cygames 与白金工作室开发，在 2019 年跟白金工作室停止合作，后将由 Cygames 继续进行制作。