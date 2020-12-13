中国移动：已开通 5G 基站超 39 万，明年实现部分重点乡镇覆盖

12 月 13 日下午消息，中国生产力学会近日举办学会成立 40 周年座谈会，中国移动总经理董昕总经理作了题为《推动新基建，赋能数字化》的发言。

董昕表示，中国移动将努力履行央企三个责任，坚持创新驱动发展，积极发挥在全球通信领域的影响力，联合产业各方推动我国 5G 实现快速发展。追求技术领先：牵头 5G 国际标准关键项目 71 个、5G 专利超过 2000 件，均位居全球电信企业前列，增强了我国 5G 领域国际话语权。

追求网络领先：已建设开通 5G 基站超过 39 万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供 5G 服务，在网 5G 终端数超过 9000 万部。

追求应用领先：推出超过 50 项特色业务，聚焦工业、能源、交通、医疗、教育等重点行业，打造了超过 2100 个示范项目。

董昕指出，数字化是新生产力。随着 5G 网络建设和发展驶入 “快车道”，以 5G 为代表的新一代信息技术正与经济社会各领域加速融合，加快推进经济社会数字化转型和生产力发展，呈现出 “五纵三横”的特征趋势。

“五纵”就是基础设施、社会治理、生产方式、工作方式、生活方式数字化，这五个典型场景代表了新基建、新业态、新消费的未来发展方向。“三横”就是线上化、智能化、云化，这三大共性需求将拉动连接规模高速增长、海量数据释放价值、信息应用 “全面上云”，带动经济总量大幅增长、生产力进一步发展。可以说，5G 将逐步成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、数字社会建设的新基石。

董昕表示，中国移动将深入实施 “5G+”计划，加快信息服务融入百业、服务大众，推动 5G 技术集群成为下一轮生产力革命的核心力量。推动 “新基建”：继续加大 5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，完善 “3+3+X”数据中心布局，深化云网、云数、云智、云边融合发展，2021 年实现全国县市城区、部分重点乡镇 5G 网络连续覆盖。赋能 “数字化”：面向千行百业，发挥 5G 特色优势，打造数字工厂，推进柔性生产，推动传统产业数字化、网络化、智能化转型升级，加速数字经济和实体经济深度融合。面向百姓大众，推广 5G 消息、和彩云等特色应用，让老百姓畅享 5G 智慧美好新生活。构建 “朋友圈”：发挥好 “扁担效应”，构建新型合作生态，在共同发展中，共同服务社会、共享转型红利。