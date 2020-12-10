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中国电信将推 5G USIM 机卡一致性标准，已进入验证阶段

2020/12/10 15:40:10 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月10日消息 据中国电信发布，5G SA 在国内已开启商用大幕，相比 4G 相对稳定的网络架构，5G 混合的 LTE/NSA/SA 网络环境，对 4G 卡的后向兼容需求及 5G 卡新增的安全隐私功能等，都带来了更复杂的 5G 终端机卡兼容要求，若处理不当有可能引起多种接入问题。

2020 年 10 月，在 GCF CAG#64 会议上由中国电信股份有限公司研究院智能终端研究测试中心（以下简称中心）牵头立项的 WI-508 USIM 机卡一致性工作组激活了首个测试平台，11 月，中心联合大唐联仪，在广州研究院对华为、高通、MTK、三星、展锐等多家芯片厂商开展了较为全面的 SUCI 相关的协议测试，且成熟用例已正式进入电信入库测试，中国电信成为国内首家将机卡一致性纳入入库测试的运营商。

在标准层面，2019 年中心在 GCF（Global Certification Forum，全球最权威的终端行业认证组织之一） CAG 牵头立项 WI-508 USIM 机卡一致性，并积极推动产业链加速落地。2020 年 10 月，第一个 USIM 认证平台 TP226 在 GCF CAG#64 上激活，开启对 5G USIM 的 GCF 标准认证。面对机卡一致性认证平台少、丰富性不足的局面，中心协助大唐联仪和 UL 合作构建国内首个机卡一致性测试平台 TP304，并已提交 GCF 认证用例数十条，预计会在 CAG#65 次会议上激活验证。2020 年中心在 GCF 又牵头立项 WI-509 USAT 机卡一致性，开始推动 5G USAT 相关能力的测试与验证。两年内中心针对这两个项目提交并通过 GCF 文稿数十篇。

在 3GPP CT6，中心深度参与 5G 机卡一致性标准及测试规范的制定，提交并通过相关文稿共 21 篇，解决了 R15/R16 核心规范不兼容导致的注册失败问题、routing indicator 默认值歧义问题、完善时间提前量、网络测量功能等，加速 3GPP 5G 卡相关标准的成熟与稳定。

2020 年 5 月，由中心牵头编写的《5G SA 安全增强 SIM 卡白皮书》在业界发布，根据 5G 业务发展要求，提出 5G 卡的基本功能要求、架构要求、技术要求等内容。该白皮书旨在明确用户卡的发展方向，为产业链合作伙伴提供 5G 卡的技术要求与参考指导。

在测试认证层面，为了验证 5G 终端的机卡一致性功能完善程度，2020 年 11 月中心联合大唐联仪，和多家芯片厂商开展了首轮 USIM SUCI 相关的 17 条用例的验证。测试场景包括使用不同的加密算法来计算 SUCI、使用 4G 卡采用空方案接入 SA 网络、参数缺失时使用空方案接入、超时处理等，通过解决终端对 SUCI 能力的支持、部分规范实现错误、芯片与仪表实现的不一致等问题，目前华为、高通、MTK 已全部通过这 17 条用例，且该 17 条用例已正式纳入中国电信入库测试。IT之家获悉，中心预计 12 月将开展机卡一致性第二阶段的测试，包括统一控制接入、鉴权认证等测试用例，在今年内领先完成 USIM 相关用例的验证测试，引导终端厂商完善 5G 机卡一致性能力，提升终端性能，从而保障更优的 5G 终端用户体验。

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关键词：中国电信5GSIM

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