中国移动专家谈 5G 700MHz 定位：补充 2.6GHz 上行和农村广覆盖

日前,在由中国通信学会主办,天线系统产业联盟承办的 “2020 5G 通信与天线产业技术报告会”上,中国移动设计院网优业务部副总经理高峰表示,2020 年是特殊的年份,5G 建设如火如荼,4/5G 协同发展,5G SA 独立组网,700MHz 的建设等,对天线提出新的要求。

回顾我国天线产业,历经从无到有,从小到大,从大到强,目前已经处于领先地位。数据显示,我国天线全球占有率约为 71.5%,并具有独立自主的知识产权。

随着 5G 大规模的商用,中国无线网络正进入并将长期处于大建设、大调整、大优化的时期。面对 4/5G 协同发展,打造世界一流 5G 网络,保持 4G 网络领先,有效支撑运营商从 To C 业务向 To B 业务转型发展,实现降本增效。高峰指出,对天线领域而言面临四大挑战。一是移动通信系统理论体系和天线基础理论体系的融合发展;二是天线向小型化、场景化发展;三是天线有源智能化、平台化方向发展;四是天线新材料的工业化是实现天线技术革命的催化剂。

针对 700MHz 的部署,高峰表示 700MHz 频率低,覆盖远,但它的缺点是带宽窄,难以实现大阵列天线,此外速率和容量有限,不能支撑大带宽和高速率业务。因而,目前 700MHz 的定位是提升城市的深度覆盖,补充 2.6GHz 上行和农村的广覆盖。根据 5G 三期的统筹方案,700MHz 要实现县级以上连续覆盖,乡镇基本覆盖和重点农村覆盖。

“整个天线行业虽然面临困难和挑战,但也隐藏着机遇,”高峰指出,天线是 5G 新基建的重要组成部分,虽然在 5G AAU 一体化的建设中,天线的独立特征有所弱化,但是随着移动通信向高低频协同发展,B5G、6G、毫米波等应用的展开,天线的作用更加凸显。