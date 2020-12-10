中国移动专家谈 5G 700MHz 定位：补充 2.6GHz 上行和农村广覆盖

日前，在由中国通信学会主办，天线系统产业联盟承办的 “2020 5G 通信与天线产业技术报告会”上，中国移动设计院网优业务部副总经理高峰表示，2020 年是特殊的年份，5G 建设如火如荼，4/5G 协同发展，5G SA 独立组网，700MHz 的建设等，对天线提出新的要求。

回顾我国天线产业，历经从无到有，从小到大，从大到强，目前已经处于领先地位。数据显示，我国天线全球占有率约为 71.5%，并具有独立自主的知识产权。

随着 5G 大规模的商用，中国无线网络正进入并将长期处于大建设、大调整、大优化的时期。面对 4/5G 协同发展，打造世界一流 5G 网络，保持 4G 网络领先，有效支撑运营商从 To C 业务向 To B 业务转型发展，实现降本增效。高峰指出，对天线领域而言面临四大挑战。一是移动通信系统理论体系和天线基础理论体系的融合发展；二是天线向小型化、场景化发展；三是天线有源智能化、平台化方向发展；四是天线新材料的工业化是实现天线技术革命的催化剂。

针对 700MHz 的部署，高峰表示 700MHz 频率低，覆盖远，但它的缺点是带宽窄，难以实现大阵列天线，此外速率和容量有限，不能支撑大带宽和高速率业务。因而，目前 700MHz 的定位是提升城市的深度覆盖，补充 2.6GHz 上行和农村的广覆盖。根据 5G 三期的统筹方案，700MHz 要实现县级以上连续覆盖，乡镇基本覆盖和重点农村覆盖。

“整个天线行业虽然面临困难和挑战，但也隐藏着机遇，”高峰指出，天线是 5G 新基建的重要组成部分，虽然在 5G AAU 一体化的建设中，天线的独立特征有所弱化，但是随着移动通信向高低频协同发展，B5G、6G、毫米波等应用的展开，天线的作用更加凸显。