嫦娥五号回家路上玩起”打水漂 “，途中进行两次减速，最终着陆在内蒙古四子王旗

IT之家12月13日消息 今天 9 时 51 分，嫦娥五号轨道器和返回器组合体实施第二次月地转移入射，目前轨道器和返回器组合体已成功进入月地转移轨道，之后就将携带样本返回地球。

那么问题来了，嫦娥五号返回器将会按什么线路、以怎样的速度飞回地球、最终她又将会降落在哪里？央视对此进行了一次科普：什么？大气层上还能 “打水漂”？这个 “水漂”怎么打？IT之家陪大家一起来看嫦娥五号是怎么回答的吧。

嫦娥五号发射前包括轨道器、返回器、着陆器和上升器四个部分，而在月球上所开发到的月壤月岩处于返回器中，最后仅有返回器可以回到地球。

由于“弹道式返回”会对返回器和月球样本造成损害，故我国航天局将采用“半弹道跳跃式返回”技术，相当于在大气层上打个“水漂”。

也就是说嫦娥五号将通过先后两次进入大气层的方式减速（利用返回器大底前端形成的弓形激波在距地面60公里的时候弹出大气层再一次减速），将从第一次进入大气层时的每秒 11 公里的速度降到第二次进大气层时的每秒 7.6 公里的速度。

此外，由于返回器两次进入大气层，将会产生两次黑障区（大气摩擦产生2000℃左右的高温使返回器周围形成等离子体，进而导致地面通讯等电磁波被屏蔽，一般出现在地球上空 35～80 公里处）。

实际上，“半弹道跳跃式返回”技术已在 2014 年的嫦娥 5T1 试验中已证实可行，预计嫦娥五号将在距地面约10公里的高度处打开降落伞进行降速，最后着陆在内蒙古四子王旗。