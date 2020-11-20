央视：手机号查定位不可信，借 App 非法获取定位谋利属违法

IT之家11月20日消息 据央视今日报道，目前市面上存在不少定位 App 打着 “只要输入手机号就能确定对方位置”的旗号，通过让消费者充值购买会员服务的形式获利。而实际上这并不是什么 “黑科技”，大概率只是 “忽悠用户付款”。

例如，张先生某次在浏览某短视频平台时被一则广告吸引。广告宣称：“输入家人或朋友的手机号，就能一键定位。不仅实时更新对方位置，还能查看他的轨迹。”

而在张先生缴纳了 198 元之后，软件再次提示：对方尚未注册。原来，这个软件需要对方也下载并同意使用自己的位置信息，才能定位。

张先生这时候的心情无需多说，“就是因为我联系不到他，才需要找一个软件定位他。如果他给我回信息的话，我用得着花那钱吗？”

之后，央视继续查探了这种寻求他人定位信息的 App 详情，而据公安部门介绍，非法获得他人定位信息并谋利，属于违法行为。

例如此前南京警方就曾经破获一起相关案件，犯罪分子正是利用了一款 App，在对方不知晓的情况下实施定位。

去年有一款 “神探”App 进入了警方视野，该 App 采用 “三角定位”的方法以获取他人位置信息。警方认为，该行为已经涉嫌侵犯公民个人信息，南京警方随即展开调查，赶赴青海，抓获了 “神探”App 的开发者吴某。

警方表示，虽然 “神探”App 已经被取缔，但它在两年间吸引了 4000 多名用户，获利金额 40 余万元。有 9 名用户因频繁使用该软件非法定位他人信息，被南京警方抓获。

IT之家提醒，目前市面上大多数号称“直接获取他人位置”的App大都是欺诈，绝对不可轻信。