《赛博朋克 2077》主机版出师不利，玩家打出低分

据报道，主机版《赛博朋克 2077》（Cyberpunk 2077）出师不利，许多用户给予负面评价。其实之前已经有人担心，相比 PC 平台，主机的性能弱一些，在主机上《赛博朋克 2077》可能会出现技术问题。

查看 Metacritic 网站，2161 位玩家在 PS4 上玩过《赛博朋克 2077》之后打出评分，总分 10 分，但主机版《赛博朋克 2077》的得分只有 2.1 分，这意味着 CD Projekt SA 开发的游戏未能达到预期效果。XBox One 版《赛博朋克 2077》的评分也不好，732 位玩家打分，平均分只有 2.6 分。

在主机版 12 月 10 日上线之前，记者评测 PC 版本之后给《赛博朋克 2077》打分，总分 100 分，得分 91 分。《赛博朋克 2077》的主要卖点在于开放世界和出色的故事，但是里面的技术 Bug 相当多。自游戏推出之后，玩家的批评越来越多，PC 版平均得分降到 6.3 分。

由于玩家的批评，虽然《赛博朋克 2077》预订量不错，波兰游戏公司 CD Projekt SA 的股价还是大跌 28%，创下近 10 年最大跌幅。分析师认为，一些玩家用旧主机玩游戏，他们对于 CD Projekt SA 来说至关重要，会影响收入。CD Projekt SA 曾一度推迟主机版《赛博朋克 2077》的上市时间，希望游戏在旧主机上运行时更流畅。要知道 PS4 可是索尼 2013 年推出的游戏机。