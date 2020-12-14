《赛博朋克 2077》新补丁上线 Xbox 平台：大量 Bug 修复

IT之家12月14日消息 今日凌晨，CDPR 通过官方社交媒体宣布，《赛博朋克 2077》1.04 补丁现已在 Xbox 平台推出。

在最新补丁中，《赛博朋克 2077》改善了 Xbox One 的反射质量以降低模糊感，修正了 Xbox 上 “荒原”成就在完成恶土所有相关任务后卡在 97% 的问题。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》1.04 补丁已于 12 月 12 日在 PC 和 PlayStation 平台推出。CDPR 彼时表示，将尽快为 Xbox 用户推出该补丁。

《赛博朋克 2077》1.04 补丁修复内容和更新列表：

任务

修正了 “委托：新闻自由”最后一个目标无法正常完成的问题。

修正了 “天空过客”任务结尾无法正常和强尼进行对话的问题。

修正了 “至尊”若中途放弃偶尔会导致 NPC 不再打电话给 V 的问题。

修正了尼克斯不会在 “魔法秘典”或 “冰柜里的神迹”恢复默认状态的问题。

修正了 “向法律宣战”若 V 中途离开任务区域后无法正常继续的问题。

修正了 “回家的路”无法找到德拉曼的问题。

修正了若决赛之后再前往太平洲拳赛挑战奥佐布会导致进度卡在第二阶段的问题。

修正了 “举手之劳”/“公路之歌”若战斗中离开任务区域会导致流浪者部族不再出现的问题。

调整了 “猎物何时来”/“勇往直前”/"电波" 的地图标识和任务追踪逻辑。

修正了 “一万次的悲伤”若无法选择两条蓝色对话分支时会导致角色无法自由坐下 / 站起的问题。

修正了 “爱似河”若中途离开任务区域或抛弃任务后导致其他任务无法正常推进的问题。

修正了 “裂头蚴”离开旅馆后无法和强尼进行对话的问题。

修正了 “爱似河”若在攀上山丘前离开任务区域会导致进度卡住的问题。

修正了 “高级动物”若进入房间太快会导致目标 “前往 9 号包厢”无法完成的问题。

修正了 “义体大夫”杰克的坐姿问题。

其他任务修正。

游戏玩法

修正了武器制作的预览界面问题。

游戏画面

减少了车辆凭空出现的现象。

加快了驾驶车辆时切换人称视角的动画速度。

修正了过场动画中重要 NPC 动画缺失的问题。

性能及稳定性

提高了程序稳定性，并降低了游戏崩溃的可能性。

主机版本相关