CDPR：《赛博朋克 2077》旅程刚开始，已在努力着手更新及修复问题

IT之家12月11日消息 据外媒 PCGamer 报道，昨天，《赛博朋克 2077》Steam 玩家数峰值突破百万，达到 1,000,297 名玩家。《赛博朋克 2077》正式登陆 PC、PS4、Xbox One、Stadia 平台。其中，《赛博朋克 2077》PC 版解锁后，部分玩家在 Steam 下载过程中遇到了下载卡住问题。





IT之家获悉，昨晚，CD PROJEKT 官方微博表示，我们非常感恩从赛博朋克2077发售前就能受到如此多的信任和支持。这段共同的旅程才刚开始，而我们也已经在努力着手更新及修复问题。夜之城见！

一些用户在评论中表示，遇到了《赛博朋克 2077》程序挂了的问题，官方对此回应，点击发送错误报告且更新驱动。同时也在着手解决这个问题。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》最初宣布将于 2020 年 4 月 16 日发售，而在 2020 年 1 月 16 日，开发商 CD Projekt RED 宣布将游戏发行时间推迟到了 2020 年 9 月 17 日，2020 年 6 月 18 日宣布延后至 11 月 19 日，2020 年 10 月 28 日宣布要再延后至 12 月 10 日。

《赛博朋克 2077》是一款由 CD Projekt 开发并发行的融合动作角色扮演元素的第一人称射击游戏，游戏设定在 2077 年美国加利福尼亚州的 “赛博朋克”反乌托邦式城市 “夜之城”，玩家在这一开放世界中扮演称为 “V”的角色。