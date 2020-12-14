消息称小米 11 系列将在 12 月 29 日发布，全球首发骁龙 888

IT之家12月14日消息 据外媒 GizmoChina 报道，小米 11 系列将在 12 月 29 日正式发布，至少是在中国市场发布。此前各大博主和爆料者都表示小米 11 将在本月发售。

IT之家曾报道，《科创板日报》昨日表示，小米下一代旗舰手机小米 11 将于今年圣诞节后、月底之前发布。一定程度上增加了 12 月 29 日的可信度。

值得一提的是，外媒未透露消息人士的姓名，仅表示他曾准确爆料过小米 Watch Lite 的发布日期等内容。在这个基础上假设，若小米 11 系列真的在本月上市的话，则势必是在发布当日开售。

此外，一位数码博主 @科技小天 昨日也透露小米 11 将在 12 月 29 日发布，比外媒时间稍早，但可靠性一般。

据目前已有信息，小米 11 共分两款机型，分别为小米 11（标准版）和 Pro 版，全系支持 120Hz 刷新率，Pro 有望支持 2K 分辨率，全球首发骁龙 888 芯片且有一定时间独占。小米高管、Redmi 产品总监王腾在微博跟网友互动时还透露，小米 11 备货非常多。

从之前的泄露真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

▲ 图源 @BenGeskin