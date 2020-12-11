小米申请雷军拼音商标 “lei jun”

IT之家 12 月 11 日消息 企查查 App 显示，小米科技有限责任公司新增多条 “lei jun”商标信息，涉及国际分类包含金属材料、运输工具、乐器、珠宝钟表等，申请日期为 2020 年 12 月 7 日。目前商标状态为 “商标申请中”。

IT之家获悉，雷军现任小米创办人，董事长兼 CEO；金山软件董事长；天使投资人。

雷军，1969 年出生于湖北仙桃。1987 年，毕业于原沔阳中学（现湖北省仙桃中学），同年，雷军考上了武汉大学计算机系。进入大学后，对自己要求比较严的雷军就开始选修了不少高年级的课程。仅用了两年时间，雷军修完了所有学分（武汉大学是当时国内最早一批实施学分制的大学，按照学校要求，只要修完一定的学分就可以毕业），甚至完成了大学的毕业设计。

读完大学的雷军便开始闯荡计算机市场。1992 年初，雷军加盟金山公司。2010 年 4 月，雷军联合原 Google 中国工程研究院副院长林斌（曾参与微软亚洲工程院创建并任工程总监）、原摩托罗拉北京研发中心高级总监周光平、原北京科技大学工业设计系主任刘德、原金山词霸总经理黎万强、原微软中国工程院开发总监黄江吉和原 Google 中国高级产品经理洪峰六人创办了小米科技，2011 年 8 月正式发布小米手机。