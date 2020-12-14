7 次发射 7 次回收，这颗助推器快实现马斯克小目标

12 月 14 日消息，当地时间周日，美国太空探索技术公司 SpaceX 利用多次回收的猎鹰 9 号火箭助推器成功发射了 Sirius XM 公司的最新无线电卫星，并创造了新的可重复使用纪录。

这颗卫星名为 SXM-7，重约 7 吨，由猎鹰 9 号火箭助推器 B1051 携带升空，这标志着该助推器第七次成功发射和回收，也是 SpaceX 首次在非星链卫星商业发射任务中使用经过六次回收的助推器。

此次发射凸显了 SpaceX 内部星链卫星项目发射带来的巨大好处，该公司仅在 2020 年就完成了 14 次星链发射。有了如此庞大的内部发射任务，SpaceX 已经能够迅速突破猎鹰 9 号火箭助推器重复使用的极限，完成了助推器的第七次发射。频繁的星链任务发射也意味着，支持 SpaceX 今年 25 次发射任务的助推器，到目前为止平均完成了 3.5 次飞行。

由于 SpaceX 拥有大量的内部发射机会，该公司还能够展示猎鹰 9 号火箭助推器重复使用的可靠性。Sirius XM 是首批使用六次回收的猎鹰 9 号火箭助推器发射有效载荷的商业客户，但 SpaceX 自己已经在此之前成功多次发射并回收猎鹰 9 号助推器，最多也回收了七次。

同时，此次发射也让 SpaceX 对其整流罩的重复使用更有信心，因为 SXM-7 标志着该公司有史以来首次在商业发射中使用回收的整流罩，而 SpaceX 已经重复使用整流罩 13 次。

这些成就可能让 SpaceX 在向愿意使用多次回收助推器或整流罩的非星联卫星有效载荷客户推销时，提供更大折扣。例如，仅使用回收的半个整流罩，SpaceX 就可以节约大约 250 万美元，该公司可能会向 Sirus XM 提供 50 万至 100 万美元以上的折扣。

此外，作为第一个使用六次回收猎鹰 9 号火箭助推器发射的客户，Sirius XM 可能会获得 500 万到 1000 万美元的更大折扣。据信，SpaceX 内部星联卫星发射成本仅为 1500 万美元或更低（不包括卫星生产）。尽管该公司的地球同步卫星发射成本可能是全球最低的，但几乎可以肯定其仍能实现盈利。

与此同时，得益于 B1051 的第七次成功回收，SpaceX 已经拥有两枚发射并回收七次的猎鹰 9 号火箭助推器，2021 年有望实现第八次、第九次、第十次甚至更多次的可重复使用，这对于实现马斯克此前定下的发射 10 次 “小目标”更近了。