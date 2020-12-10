SpaceX SN8 飞船试飞坠落爆炸，马斯克称已拿到所有所需数据：火星，我们来了

IT之家 12 月 10 日消息 据报道，北京时间周四凌晨 5:45，SpaceX 在德州南部的测试中成功发射大型星际飞船 SN8。SN8 飞船成功升空后 6 分钟坠落，最终发生爆炸，“成为一团大火球”。

此前，SpaceX公司表示，这次亚轨道飞行的目的，是要测试多个目标，从飞行器的三台猛禽发动机的性能，以及飞行器的整体空气动力学进入能力，包括其机体襟翼，到飞行器如何管理推进剂的转化。”

该公司还表示，在这次试飞中，SN8还尝试一种新的“翻转着陆”动作。简单说，就是在它到达最大高度后，发动机将关闭，然后自由落体一段时间。在接近着陆台时，猛禽发动机将重新点火，并在襟翼和小型推进器的帮助下将火箭翻转回垂直位置。这种着陆方式已经在体积较小的猎鹰9号火箭上使用了数十次。

马斯克随后发推称，飞船着陆过程中，头部燃料罐压力较低，因此导致着陆速度较快。但是我们已经拿到所有所需的数据，恭喜 SpaceX 团队！火星，我们来了！

马斯克此前曾预测，这次发射和着陆成功的概率只有三分之一。

下面是视频：

IT之家了解到，根据 SpaceX 的计划，星际飞船最终将取代其主力火箭 “猎鹰 9 号”，并执行货运任务，最终将搭载宇航员前往月球和火星。