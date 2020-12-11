星际飞船 SN8 刚爆炸，SpaceX 下周一就把 SN9 运往发射台

据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 刚刚完成对其 “星际飞船”原型 SN8 的高空测试，就开始积极准备下一原型 “SN9”的发射工作。

据悉，在 SN8 亮相不到 24 小时后，SpaceX 就提交了公开封路请求。该请求表示，SpaceX 计划最早于 12 月 14 日（下周一）将 SN9 和一台大型起重机从工厂运送到发射台。

分析人士称，这表明 SpaceX 对星际飞船充满信心。

美国东部时间 12 月 9 日下午 5 点 45 分（北京时间 12 月 9 日凌晨 5 点 45 分），星际飞船原型 SN8 在 SpaceX 南德克萨斯发射场进行了一次史诗般的高空测试飞行。此次试飞原计划在 12 月 8 日进行，但由于 SN8 的猛禽发动机探测到异常，在发射前不到两秒时自动中止了发射。

在 12 月 9 日的试飞中，SN8 几乎完成了所有测试任务，除了最后一秒钟，它的降落速度过快，击中了着陆标记而爆炸。

飞船的意外解体并未挫伤马斯克的斗志，他说：“燃油箱压力在着陆燃烧时过低，导致着陆速度过快，但是我们得到了所需的所有数据！祝贺 SpaceX 团队，太棒了！！”

事实上，马斯克在发射之前就曾表示，要让它重新回到坚实的地面，很多事情都需要正确处理，成功达到 4 万英尺（约合 12192 米）高度的成功几率只有 30%。这也是 SpaceX 为何要快速推出 SN9 和 SN10 原型的原因。

虽然如此，即使是最乐观的媒体可能也没有想到，SpaceX 会在如此短的时间内准备 SN9 的发射工作。

根据 SpaceX 的计划，星际飞船最终将取代其主力火箭 “猎鹰 9 号”，并执行货运任务，最终将搭载宇航员前往月球和火星。