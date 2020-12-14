规模减少，价格增高，光纤光缆行业开始复苏

距离中国电信发布 2020 年室外光缆集采项目资格预审已经过去三个多月，正当我们还在怀疑此次集采是否照常进行时，在 2020 年收官之前，中国电信公示了该集采项目中标候选人。包括中天、富通、长飞、亨通、烽火五巨头在内的 22 家厂商中标，可以说是 “雨露均沾”。

当看到各个厂商的投标报价时，我们会怀疑光纤的单价是不是又降了？不过，据知情人士透露，本次集采规模略有调整，由此前资格预审时公示的 7500 万芯公里调整为 4550 万芯公里。整体估算下来，单价比今年中国移动普通光缆集采的价格是有提升的。

健康的产业环境待确立

目前尚不清楚中国电信为何调整了集采规模，毕竟减少了近 40% 的规模。不过，价格的回升也给了产业链信心，也为光纤光缆行业回归健康的产业环境打下基础，中国电信一直以来也致力于推动产业链的健康发展。

光纤光缆作为承载 5G 网络的基础设施，是 5G 最不可或缺的一部分，因而更需要产业链打造良好的产业竞争环境，保障产业的高品质，毕竟 5G 承载了万物互联的历史使命，需要可靠的网络来支撑。此外，这对于正处于缓慢恢复周期的光纤光缆行业而言同样重要。

5G、大数据中心、人工智能等 “新基建”的加速推进，新一轮光纤光缆的需求是实实在在存在的。有研究机构指出，在今年光纤价格下挫过程中供给端产能将持续出清，未来供求关系将逐步改善。这个时候，如果能够建立良好的产业环境，将推动我国通信产业的健康发展，另外也能为光纤光缆行业带来正向收益。

CRU 也指出，尽管与 FTTx 相关的需求持续减弱，但中国在政策层面要求加快 5G、大数据中心等新型基础设施的建设，国内三大运营商也大幅增加 5G 相关资本开支，这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间。

与此同时，CRU 预计到 2021 年，疫情得到控制，全球经济恢复正常，运营商的固网、5G 建设步入正轨，全球光纤光缆的需求预计增长 7%。同时在无处不在光纤网络的驱动下，未来几年光纤光缆的需求将保持较为稳定的增长。这也意味着，随着需求的增长，价格的逐步回暖，光纤光缆行业可能会迎来新一轮的发展期。

厂商需坚定开辟新赛道

虽然说，价格的略微上涨对厂商而言是一个积极的信号，但是现阶段的光纤光缆的价格仍处于低位，并在短期内仍将维持的低位，这对于厂商的利润而言是一大挑战，因此厂商需要进行全新的战略布局，提质增效。

近几年，面对价格的不断下跌，光纤光缆厂商也正在进行自我转型，在做好传统光纤光缆业务的同时，也向着高价值业务方向发展。一方面是不断进行产品创新，不断提升研发能力，提升工艺，降低成本，例如 G.654.E、特种光纤等等；另一方面，扩展领域，例如参与 5G 前传竞争，目前多家光纤光缆厂商，通过自研或并购的形式参与其中，并在集团、省公司层面的光模块集采中获得不错的份额。

除此之外，5G 开启万物互联的时代。光纤光缆厂商也在积极开辟垂直行业市场，发挥自生产业产品优势，提供端到端的网络解决方案，赋能各行业数字化转型；同时在工业互联网领域，凭借自身在制造业的经验和工业数据优势，加速产业数字化进程，实现降本增效。

2020 年是不平凡的一年，新冠疫情影响下，给全行业带来了深远的影响。光纤光缆厂商在今年更是经历了 “地板价”的寒冬，也经历了年底的这次 “回暖”，相信未来，随着行业的复苏，以及相关多元化的布局，这些光通信厂商将拥有无穷的想象空间。