11 月全球移动游戏收入排行：《王者荣耀》《PUBG Mobile》《原神》前三

IT之家12月14日消息 今日上午，Sensor Tower 发布了最新报告，带来了 2020 年 11 月全球热门移动游戏收入榜单。

报告指出，2020 年 11 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.3 亿美元，较 2019 年 11 月增长 62.5%，位列全球手游畅销榜榜首。来自中国 App Store 的收入占 96.4%。需要注意的是，该数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场。

▲ 图源：Sensor Tower

此外，腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》11 月预估收入超过 1.73 亿美元，较去年同期增长 3.8%，位列榜单第二名。其中，54.2% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入占 11.5%。

IT之家了解到，榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》，Moon Active《金币大师》(Coin Master) ，以及 Niantic《精灵宝可梦 GO》(Pokémon GO)。

Sensor Tower 数据显示，11 月《原神》在全球 App Store 和 Google Play 的预估收入为 1.43 亿美元。日本是该游戏收入最高的市场，贡献了 3800 万美元，占 26.6%。中国 iOS 玩家贡献了 3630 万美元，占 25.4%。平台方面，Google Play 贡献了 6500 万美元，占海外移动端收入的 60.7%。