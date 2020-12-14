激光雷达制造商 Luminar 被香橼研究看空，股价大跌 17%

12 月 14 日消息，上周，著名看空机构香橼研究（Citron Research）将激光雷达生产商 LuminarTechnologies（LAZR.US）称为 “傻瓜游戏”，并推荐另一同业公司 Velodyne(VLDR.US)的股票，认为后者可以涨到 30 美元。

截止发稿，LAZR 调整后大跌，报价 28.12 美元 ，几乎是最高价 47 美元的一半 ；而 VLDR 同样受挫，报价 18.32 美元 。

Tesla 创始人马斯克曾多次表态坚持视觉方案，不会使用激光雷达，因为后者太贵了。然而包括 Waymo、Cruise、滴滴无人车在内的多家 L4、L5 高阶自动驾驶公司均在试验车上搭载了激光雷达。

目前从行驶数据上看，Tesla FSD 在量产车中处于顶尖水平，但在很多人看来，马斯克自动驾驶技术路线上仍过于激进。要知道，就连国内对标特斯拉的小鹏汽车，也宣布明年将为 P7 搭载激光雷达。

所以，业内关于激光雷达的争议，不仅局限于 “装不装”，还有 “装什么”。

但这两家公司技术路线并不同。

一方面，招股书显示，Velodyne 真正用于自动驾驶车辆的激光雷达采购订单并非 VLDR 主力，围绕地图测绘、机器人以及安防才是 Velodyne 的主要订单来源。

而，Luminar 明确定位在汽车激光雷达高速公路自动驾驶市场。据报道，Luminar 已在乘用车，卡车和自动出租车等垂直行业获得了总计 50 个商业合作伙伴，约占目标客户生态系统中主要参与者的 75%。

香橼表示，股价将近 40 美元的 Luminar Technologies 甚至都不是 “赌场股票”，因为投资者还有可能在赌场上赢钱，而该股更像是一场 “傻瓜游戏”。相比之下，市值低于 40 亿美元的 Velodyne 更具吸引力，更有潜力成为行业领头羊。香橼预计 Luminar 股价将回落至 20 美元，而 Velodyne 有望上涨至 30 美元。

香橼研究（Citron Research）以 “看空”而闻名，这次对 LAZR 的 “看衰”似乎同样是一场无差异的攻击。

有趣的是，曾被罕见被香橼看多的股票里，就有瑞幸咖啡的身影，然而后者因为财务造假退市。