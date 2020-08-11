华为正研发激光雷达技术，欲大幅降低智能汽车传感器成本

IT之家 8 月 11 日消息 今天上午，第十二届汽车蓝皮书论坛在武汉开幕，华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军在 “拥抱未来真变革打造新汽车”主题讨论中表示，汽车行业没有传统企业和新势力，不管是燃油车还是电动车，都要走向智能化。

王军讲了华为在汽车领域的两个打法。一是华为将用 ICT 技术来打造性能更好价格更低的零部件。华为将用更高级的 5G 技术来制造毫米波雷达，进而大幅提升毫米波雷达的性能，甚至让其达到 32 线激光雷达的性能，而价格又远低于激光雷达。王军透露，华为在武汉有一个光电技术研究中心，总计有 1 万多人，该中心就正在研发激光雷达技术，目标是短期内迅速开发出 100 线的激光雷达。未来计划将激光雷达的成本降低至 200 美元（约 1390 元人民币），甚至是 100 美元（约 695 元人民币）。

二是大规模开发底层软件，在王军看来，华为提供的底层软件，将帮助车企更快地开发汽车，加速其产品迭代速度，是车企极为需要的产品。

王军还提到了一个观点，就是 30 万~ 50 万价位的车型，未来将成为快消品。比较富裕的消费者，会快速换车，以体验新技术和功能。

IT之家了解到，目前谷歌、百度、奥迪、福特、宝马等企业都在逐渐使用激光雷达的感知解决方案，已经成为了无人驾驶技术中最基本的配置。