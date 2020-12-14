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首批 7000 辆国产特斯拉 Model 3 已全部运抵欧洲港口

2020/12/14 12:18:44 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：问舟
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12 月 14 日消息，据国外媒体报道，首艘装载有 3500 辆国产特斯拉 Model 3 的汽车运输船 Toscana 号在上月 26 日抵达欧洲港口之后，另一艘转载有 3500 辆国产 Model 3 的汽车运输船，也已经抵达了欧洲港口，至此首批出口欧洲的 7000 辆国产 Model 3，就已全部运抵欧洲。

第二艘运输国产 Model 3 的汽车运输船抵达欧洲，源自特斯拉汽车运输船的一名密切关注者在社交媒体上公布的消息。

这名密切关注者在社交媒体上公布的信息显示，装载有 3500 辆国产 Model 3 的第二艘汽车运输船 Tannhauser 号，当地时间 12 月 8 日已开始在荷兰阿姆斯特丹港的汽车码头卸货。

从这名密切关注者在社交媒体上公布的信息来看，Tannhauser 号在 12 月 1 日通过了直布罗陀海峡，12 月 4 日通过了英吉利海峡，前往比利时的泽布吕赫港。

第一首装载 3500 辆国产 Model 3 的汽车运输船 Toscana 号，抵达的是比利时的泽布吕赫港，目前还不清楚 Tannhauser 号是在何时抵达泽布吕赫港的，但在阿姆斯特丹港的汽车码头卸货，也就意味着另外 3500 辆已经运抵欧洲。加上此前已经运抵的 3500 辆，首批出口欧洲的 7000 辆国产 Model 3，也就全部运抵了欧洲港口。

从此前的报道来看，首批出口欧洲的 7000 辆国产 Model 3，全部是标准续航升级版，将交付给德国、法国、意大利和瑞士等十余个欧洲国家的消费者，由于首船在上月 26 日就已抵达欧洲港口，因而部分欧洲市场的消费者，目前应该已经收到了他们预订的国产 Model 3。

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关键词：特斯拉

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