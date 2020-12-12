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LG 推出 RESU 系列家庭储能系统，性能超特斯拉 Powerwall

2020/12/12 23:17:51 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月12日消息 特斯拉此前推出过名为 Powerwall 的家庭储能系统，搭配太阳能电池使用，可以在夜晚以及停电时为家庭供电，也可以接入电网。据外媒 slashgear 报道，LG 能源解决方案公司近日发布了 LG RESU PrimeLG RESU Flex 家庭储能系统，同样采用锂电池组。该公司表示，这是迄今为止最大的家庭能源存储系统。

LG RESU 16H Prime 能量高达 16kWh，可以成对使用达到 32kWh，本月即可购买。输出功率最高可以达到 7kW，成对输出的话功率翻倍。相比之下，特斯拉的 Powerwall 容量为 13.5kWh，输出功率仅为 5kWh。

RESU 10H Prime 是一个更小的型号，锂电池容量为 9.6kWh，同样可以成对使用。单个设备输出功率 6kW，峰值 7kW，成对使用达到 10kW。

这两款产品均有着远程电池监控功能，并兼容单相或者三相逆变器，可用于商业和住宅。如果你有一个太阳能发电系统，LG 的储能系统可以搭配使用。同时，该系统也能够从电网中充电。

IT之家了解到，LG RESU 16H Prime 本月即可购买，小型的 RESU 10H Prime 预计将于明年三月发售。同时，LG 能源解决方案公司也推出了名为 LG RESU FLEX 的储能系统，预计将于 2021 年下半年发布。该系统采用模块化设计，有着更多的组合。

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关键词：LG特斯拉

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