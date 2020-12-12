LG 推出 RESU 系列家庭储能系统，性能超特斯拉 Powerwall

IT之家12月12日消息 特斯拉此前推出过名为 Powerwall 的家庭储能系统，搭配太阳能电池使用，可以在夜晚以及停电时为家庭供电，也可以接入电网。据外媒 slashgear 报道，LG 能源解决方案公司近日发布了 LG RESU Prime 和 LG RESU Flex 家庭储能系统，同样采用锂电池组。该公司表示，这是迄今为止最大的家庭能源存储系统。

LG RESU 16H Prime 能量高达 16kWh，可以成对使用达到 32kWh，本月即可购买。输出功率最高可以达到 7kW，成对输出的话功率翻倍。相比之下，特斯拉的 Powerwall 容量为 13.5kWh，输出功率仅为 5kWh。

RESU 10H Prime 是一个更小的型号，锂电池容量为 9.6kWh，同样可以成对使用。单个设备输出功率 6kW，峰值 7kW，成对使用达到 10kW。

这两款产品均有着远程电池监控功能，并兼容单相或者三相逆变器，可用于商业和住宅。如果你有一个太阳能发电系统，LG 的储能系统可以搭配使用。同时，该系统也能够从电网中充电。

IT之家了解到，LG RESU 16H Prime 本月即可购买，小型的 RESU 10H Prime 预计将于明年三月发售。同时，LG 能源解决方案公司也推出了名为 LG RESU FLEX 的储能系统，预计将于 2021 年下半年发布。该系统采用模块化设计，有着更多的组合。