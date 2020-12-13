特斯拉将关闭美国 Model S/X 生产线 18 天，只占上季度销量 11%

凤凰网科技讯 北京时间 12 月 13 日消息，特斯拉公司周五向美国加州弗里蒙特工厂的员工发出通知称，其 Model S 和 Model X 汽车生产线将在 12 月 24 日至明年 1 月 11 日期间关闭，共计 18 天。

▲特斯拉 Model X 生产线

特斯拉称，Model S 和 Model X 生产线工人将获得一整周的带薪休假以及几天的带薪假期，以弥补关闭生产线造成的损失。他们被要求休 5 天的计划外、无薪假期，但是可以选择在这段时间在工厂的其他部门找活干。他们还被鼓励 “自愿”帮助公司交付电动汽车。

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)周五还在另外一封发给全公司的邮件中称，公司很幸运有了一个幸福的烦恼：本季度的需求远超产量，要求员工们在本季度剩余时间尽可能地提高产量。

Model S 和 Model X 生产线的关闭预示着特斯拉遇到的高需求并不涵盖这两款老车型。目前还不清楚特斯拉在节日停工期间对 Model S 和 Model X 生产线做些什么，特斯拉尚未置评。特斯拉财报显示，今年第三季度，Model S 和 Model X 交付量为 1.52 万辆，只占据特斯拉该季度总汽车交付量的 11%。

在今年稍早时候举行的股东大会和电池日活动上，特斯卡高管宣布，三电机版 Model S Plaid 将于 2021 年晚些时候开始交付。

目前，特斯拉在中国遭到了召回麻烦，并遭到美国国家公路交通安全管理局的安全调查，并延长了嵌入式多媒体卡内存 (eMMC)存在故障的 Model S 和 Model X 车型的质保有效期。