8848 钛金手机宣布关停加密通话功能

IT之家12月14日消息 近期北京珠穆朗玛移动通信公司发布关于 8848 钛金手机关停加密通话功能的紧急通知。IT之家获悉，通知表示，根据国家工信部《电话用户真实身份信息登记规定》及相关运营商要求 , 8848钛金手机全系列产品将于 2020 年 12 月 10 日 18:00 起关停 “加密通话”功能。同时，针对需要使用加密通话功能的用户，8848 将提供私人助理转接服务作为替代方案，确保你能够继续享受隐藏主叫号码的通讯功能。

下面是公告内容：

尊敬的 8848 用户 , 您好 :

根据国家工信部《电话用户真实身份信息登记规定》及相关运营商要求，8848 钛金手机全系列产品将于 2020 年 12 月 10 日 18:00 起关停 " 加密通话”功能。

在此，我们感谢一直以来使用加密通话 , 认可 8848 服务的用户，并为服务关停给您带来的不便，深表歉意。

同时，针对需要使用加密通话功能的用户，我们将提供私人助理转接服务作为替代方案，确保您能够继续享受隐藏主叫号码的通讯功能，操作方式如下 :

M5、M6 用户，在 “私人助理 App”后台，回复 “加密通话”，将有专人客服与您联系，拨打加密通话；

M3、M4 用户 , 在 “8848 私人助理”公众号后台，回复 “加密通话” ，将有专人客服与您联系，拨打加密通话；

私人助理是 8848 针对高端用户提供的真人助理特色功能，工作时间为每天 7:00-24:00，我们将竭力为您提供优质服务。

以上，特此说明！