中国铁塔采购双目热成像摄像机：共三大类，总量 2058 台

据来自中国铁塔的官方消息显示，中国铁塔股份有限公司 2021 年双目热成像摄像机产品集中招标项目，已具备招标条件，现进行公开招标。

本项目包括三个标包，分别为标包 1（3km 双光谱摄像机）、标包 2（5km 双光谱摄像机）、标包 3（10km 双光谱摄像机）。

其中，标包 1（3km 双光谱摄像机）采购 1143 台，中标人数量为 5 个，中标份额分别为 40%、28%、17%、10%、5%。

标包 2（5km 双光谱摄像机）采购 623 台，中标人数量为 4 个，中标份额分别为 45%、30%、18%、7%。

标包 3（10km 双光谱摄像机）采购 292 台，中标数量人为 3 个，中标份额分别为 50%、30%、20%。

投标最高限价分别如下：

中国铁塔表示，投标产品应是成熟稳定的产品，应通过由国家认可的第三方检测机构（具备 CMA 资质）的检测，并具备合格的检测报告，检测报告的出具日期应为 2017 年 1 月 1 日之后，检测报告中的检测依据应执行《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。检测报告中生产单位或委托单位或送检单位应为投标人。

投标人应承诺投标产品安全能力至少满足《GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中 A 级要求。同时，投标人应于中标候选人公示结束之日起 20 日内（结束之日的次日计算为第 1 日）提供由国家认可的第三方检测机构（具备 CMA 资质）出具的检测报告，检测依据为《GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。检测结果为合格，且符合安全能力应不低于《GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中 A 级要求。检测报告中生产单位或委托单位或送检单位应为投标人。未按要求提供检测报告的投标人将被取消中标资格。