丰巢回应反垄断被罚：已收到相关部门通知，诚恳接受并积极落实

IT之家12月14日消息 据新京报贝壳财经报道，丰巢方面就 “违反《反垄断法》被处以 50 万元人民币罚款的行政处罚”一事回应称，已经收到相关部门的通知，诚恳接受，积极落实。

国家市场监管总局反垄断局官网显示，根据《反垄断法》规定，市场监管总局对阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权、阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权、深圳市丰巢网络技术有限公司收购中邮智递科技有限公司股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查。

IT之家了解到，市场监管总局于 2020 年 12 月 14 日依据《反垄断法》第 48 条、49 条作出处罚决定，对阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和深圳市丰巢网络技术有限公司分别处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。

其中，丰巢网络收购中邮智递股权案显示，2020 年 5 月，丰巢网络以换股方式取得中邮智递 100% 股权，并于当月完成交割。丰巢网络和中邮智递均从事快递末端投递服务中的智能快件箱业务，分别运营 “丰巢”、“速递易”品牌智能快件箱。

市场监管总局表示，在调查过程中，其按照《反垄断法》和相关配套规定，要求被调查的经营者提交了相关文件、资料。调查过程中，认真审核了举报方和被调查的经营者提供的文件、资料，同时还根据案件具体情况征求了相关方意见、开展专家论证等。调查显示上述三起案件都构成未依法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争效果。阿里巴巴投资、阅文和丰巢网络有申报义务但没有依法申报，因此市场监管总局决定对阿里巴巴投资、阅文和丰巢网络分别作出 50 万元人民币罚款的行政处罚。