亚马逊子公司 Zoox 发布全自动驾驶电动车 可双向行使

据报道，亚马逊旗下自动驾驶初创公司 Zoox 发布了一款完全自动驾驶的电动汽车，没有方向盘，一次充电可续航长达 16 小时。



该车最多可搭载四名乘客，车的两端各有一台马达，可以双向行驶，最高时速可达 75 英里。该车配备了两个电池组，每排座位下一组，一次充电可续航 16 个小时。

为了将这项技术商业化，Zoox 计划在旧金山和拉斯维加斯等城市推出基于 App 的叫车服务。

Zoox CEO 艾卡 · 埃文斯（Aicha Evans）在接受采访时表示：“这真的是关于重塑交通工具。我们不仅有所需的资金，而且有长远的眼光。”

埃文斯还称，该公司还计划在其他国家推出叫车服务。Zoox 并未透露打车费用是多少，但与 Uber 和 Lyft 运营的服务相比，这项服务将是 “负担得起的”和有竞争力的。

Zoox 也没有说明这项服务何时推出，但至少 2021 年还不会推出。在今日发布的一段视频中，埃文斯使用 Zoox 的应用程序（App），在旧金山费尔蒙特（Fairmont）酒店外召唤了这辆车，并在街区周围兜风。

今年 6 月，亚马逊以约 13 亿美元收购了成立 6 年的自动驾驶初创公司 Zoox，这也是亚马逊有史以来最大的收购之一。

Zoox 的野心较大，计划包办自动驾驶、车辆设计与制造、打车服务等。Zoox 原计划今年底发布首款车型，亚马逊当时表示，收购就是帮 Zoox 实现梦想。