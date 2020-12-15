美国 FTC 要求字节跳动等解释如何收集使用用户数据

12 月 15 日，美国联邦贸易委员会 (FTC)于当地时间周一宣布，将要求九家科技公司分享它们如何收集和使用用户数据的信息。

图：美国联邦贸易委员会主席乔 · 西蒙

亚马逊、TikTok 母公司字节跳动、Discorde、Facebook 及其子公司 WhatsApp、Reddit、Snap、Twitter 和谷歌旗下 YouTube 都接到命令，要求分享有关其收集和使用数据的信息。从收到命令之日起，这些公司有 45 天的时间做出回应。苹果和 YouTube 母公司谷歌等其他科技公司被排除在调查名单之外。

除了这些服务如何收集和使用用户数据的细节外，FTC 还在寻求有关他们如何确定向用户展示哪些广告的信息，是否对个人信息使用了算法或数据分析，他们如何衡量用户的参与程度，以及他们的数据做法对儿童和青少年有何影响。

FTC 正在行使其在《联邦贸易委员会法案》（FTC Act）6(B)条款赋予的权力，该条款允许其除了执法之外进行广泛的研究。该机构今年早些时候启动了另一项 6(B)研究，以审查谷歌母公司 Alphabet、亚马逊、苹果、Facebook 和微软过去的收购，这些收购将不受合并预报规则的约束。

FTC 上周对 Facebook 提出指控，指控该公司在个人社交网络服务领域非法维持垄断地位。这起诉讼与 48 个州和地区共同提出的另一项诉讼并称，Facebook 收购了 Instagram 和 WhatsApp 等新生的竞争对手，因为其担心这些竞争对手会侵入其核心业务领域。在诉讼中，FTC 声称 Facebook 的行为在某种程度上损害了消费者的利益，因为它牺牲了可用服务的质量，包括基于隐私等功能的服务。

FTC 的委员们以 4 比 1 的投票结果通过了周一的命令，共和党籍委员诺亚 · 约书亚 · 菲利普斯 (Noah Joshua Phillips)持反对意见。菲利普斯在一份声明中写道，他认为这份命令 “与这次调查声明的重点无关”。

投赞成票的三名委员表示：“FTC 希望了解这些公司的商业模式如何影响美国人的所见所闻、与谁交谈以及他们分享什么信息，我们希望更好地理解社交媒体和视频流服务的财务激励机制。”

Twitter 发言人在声明中称：“我们一如既往地努力确保 FTC 能够获得了解 Twitter 如何运营其服务所需的信息。”其他公司没有立即回复置评请求。