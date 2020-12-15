继英国之后，日本 NEC 在印度设立 5G Open RAN 实验室

据印度经济时报报道，日本 NEC 表示，该公司已在印度设立了一个 Open RAN 实验室，该实验室将作为其在英国的卓越中心（Center of Excellence,CoE）的补充，以加速 5G 开放生态系统的发展。

该实验室将对 RAN 的所有层（从网络、云到服务层）的功能 / 运营性能和质量保证方面进行端到端实践验证。这一实验室还将负责部署后的故障排除、生命周期管理以及解决方案的持续集成（CI）和持续交付（CD）。

NEC 表示，它的目标是通过将自身的能力与先进产品和解决方案相结合，并与来自各合作伙伴的最前沿创新产品相结合，从而最大程度地发挥开放生态系统的价值。其初期的合作伙伴包括 Altiostar、GigaTera 和 MTI，NEC 计划与更多拥有最先进技术的合作伙伴一起扩展其生态系统，以加速运营商对 Open RAN 的商用部署。

Altiostar 现场运营副总裁 Pierre Kahhale 表示：“Altiostar 很高兴能在 CoE 实验室方面与 NEC 合作，以推广和展示 Open RAN 在运营商向 5G 网络过渡时的重要性。”

Pierre Kahhale 称，Altiostar 与 NEC 之间有着牢固且不断发展的关系，双方的合作始于日本第一个大规模的云原生网络部署，且一直持续在全球范围内的当前试验和运营商部署计划中进行合作。

NEC 公司服务提供商解决方案部门副总经理 Kazuhiko Harasaki 表示：“我们相信，我们与业界最优秀人才的牢固合作关系，将使我们能够全速推进先进的电信级生态系统的开发。NEC 将在策划预验证模型和促进商用的多供应商 Open RAN 部署成为运营商 5G 网络部署可行替代选项方面发挥领导作用。”