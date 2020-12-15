台湾三大运营商的 2021 年 5G 建网与应用思考

据中国台湾地区媒体报道，台湾三大运营商中华电信、远传电信、台湾大哥大对 2021 年的 5G 建网和应用进行了展望。

根据已公开的说法，中华电信、远传电信 2021 年 5G 资本开支将同比增长，只有台湾大哥大由于 2020 年两度加码 5G 资本开支，2021 年有所下降。

中华电信 2021 年将使用 28GHz 毫米波频段，用于企业专网服务，中华电信研究院已成立 5G 开放实验室，提供毫米波基站、以及用户终端设备之互通性开发测试（IoDT），联发科、中磊、宏碁、宏达电、亚旭、英华达、启碁等数家台湾地区厂商开发的 5G 毫米波芯片或设备，已在开放实验室进行测试。

台湾大哥大与 SK 电讯签订 “5G 顾问服务专案”协议，合作方向包括 SK 将协助台湾大哥大解决 5G 网络室内涵盖、MEC 服务及创新商务应用，除了改善 5G 信号室内穿透力不足的问题，SK 电讯已在众多 MEC 与企业专网的实务应用案例，运用在防疫或远距教育等公共服务、无人银行、智慧工厂等场景，台湾大哥大未来将把 SK 多样的 5G 服务导入台湾市场。

远传电信在 2021 年除了沿续今年 NSA 非独立组网模式建设 5G 网络、在既有 4G 核心网络上面搭建 5G 基站外，2021 将首度导入 SA(独立组网)、投入 5G 核心网路建设，并率先用在 5G 专网，明年也会加入 2100/700MHz 频段的网络建设。