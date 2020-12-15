出海开发者：App 在谷歌商店经常无故被下架，期待华为 HMS 打破生态垄断

去年谷歌 “断供”后，华为将生态建设的优先级提至首位。对于开发者来说，这意味着一个全新流量入口的出现，以及长期以来的生态垄断有可能被打破。

“App 经常遭遇谷歌商店的无故下架”“谷歌下架有时候不会通知原因，只能自己试着改”，多位出海开发者告诉搜狐科技，他们苦生态垄断久矣。

目前，HMS 在海外已经实现了 “基本可用”的目标。一方面，华为搜索、华为地图等自有应用在海外上线，以填补失去 GMS 基础应用的空缺；另一方面，全球有 200 万注册开发者已加入 HMS 生态。

与此同时，HMS 生态背靠华为庞大的终端 “帝国”，打压之下的华为手机销量锐减，也令开发者们颇为忧心。不过，由于 HMS 带来的流量占比还不大，业务目前受到的影响也较小。

HMS 生态还处于早期探索阶段

在近日的 HMS 出海生态联盟峰会上，华为全球生态发展总裁汪严旻详细阐述了华为生态发展的三步”打法 “。

第一步是与 80% 的全球 3000 多个主流应用展开合作；第二步是在全球定了 1.2 万应用和服务去谈判合作，预计明年下半年完成；第三步是让生态进入自我循环的阶段。

HMS 发展快速，但仍处于早期的探索阶段。据了解，目前 HMS 月活用户数超 5 亿，应用数量达 9.6 万个，而根据 App Annie2018 年的数据，Google Play 上有超过 280 万个应用。

环球易购旗下品牌 ZAFUL 是 AppGallery（华为应用商店）海外首批上架合作伙伴，获得新增下载 25W+，增长速度 500%。

环球易购副总裁骆靓雯告诉搜狐科技，因为在刚刚起步的阶段，具体的投入与获利还不方便透露，但对比原本的平均数据来讲有一定提升。

作为 HMS 出海生态联盟发起单位之一，小熊博望原属于百度国际，旗下有小熊录屏、ES 文件浏览器、安卓优化大师等 App。

张林（化名）是小熊博望的高级商务经理，他告诉搜狐科技，目前公司出海 App 的流量获取主要来自谷歌和 Facebook，占比大概在 60% 以上，第二梯队的流量是来自于 TIKTOK、快手等。

“对于中小开发者来说，用户要么是 organic（自然获取的），要么就是花钱去买。”他表示，目前公司优先倾向于买谷歌、Facebook 的流量，HMS 的流量作为补充而不是依赖。

张林认为，目前华为 HMS 与手机等终端绑定，流量不会起得很快，广告生态闭环也还没做起来，市场格局比较小。但中小开发商核心在于用户获取、增量、变现，然后来养活整个公司，如果在华为的流量生态闭环里面花钱去推，无形之中流量成本就会增加。

“目前 HMS 生态还处于探索阶段，开发商是参与者的角色，一方面帮忙出谋划策，一方面相互利用。”

多位开发者告诉搜狐科技，至少在未来的 1~2 年内，HMS 生态发展对于华为来说还是有很大挑战。

“开发者苦谷歌生态垄断久矣”

虽然 HMS 还处于早期的探索阶段，但大部分国内开发者对其都保持欢迎的态度，因为华为生态的建构意味着全新流量补充入口的出现。

更重要的是，HMS 的出现意味着生态垄断格局可能被打破，而开发者苦生态垄断久矣，最常见的骚操作”无故下架 “令开发者苦不堪言。

张林告诉搜狐科技，公司旗下有 20 多个软件，遭遇下架的频率很高，基本上每天都在发生，甚至一小时都可以。“谷歌通知下架有三种情况，第一是觉得产品本身有问题，第二是因为 App 滥用用户权限，第三种是不通知原因。目前主要是遇到第一种或第三种。”

下架之后，谷歌会给一定时间整改后重新上架，开发者花费的精力非常大。“一般整改期限定三天或一周，整个产品团队的人都要去改，经常会通宵。”

此外，一位出海工具类 App 产品经理也告诉搜狐科技，公司旗下软件曾在谷歌应用商店上被无故下架，向谷歌申诉也没用。“合规方面我们基本做到最好了，比如广告方面我们连弹窗之类的都没有。”

开发者们希望，如果未来 HMS 做起来之后，不要像谷歌无缘无故下架 App，“最好能跟大家说清楚，毕竟每一个产品都像自己的孩子一样。”

有行业人士告诉搜狐科技，目前全球 top 系统生态平台都是美国企业，中国必须有一家公司来打破垄断格局，而巨头华为全球化经验更多，做这件事的成功率更高。”如果打破不了垄断，以后国内开发者出海的道路可能会更艰难。“

“我们非常希望初期跟 HMS 这样的生态平台合作，因为如果未来它真的能三分天下，那么我们就是最早的入局者。”骆靓雯向搜狐科技表示。

让利、降低接入成本，发力泛终端

为了尽早实现广告、流量的循坏，华为采取了一系列措施 “催生”HMS 生态，比如给予开发者较高分成比例，尽量降低开发者接入 HMS 的难度和成本，发力手表、车机等 “1+8+N”的泛终端，为生态提供更广的流量保障。

在出海开发者激励计划中，华为给予了开发者超 80% 的分成比例，甚至特点时间和领域下高达 100%，而业界普遍为 70%。比如 HMS 游戏 App 开发者可享受 85% 的分成；教育 App 开发者在第 1-12 月可享受 100% 的分成比例，第 13-24 月可享受 90% 的分成比例。

张林表示，目前 HMS 是采取各种让利措施，吸引开发者进入这个圈子，使开发者利益最大化，可以理解成早期的一种营销手段。

有华为 HMS 内部人士告诉搜狐科技，华为内部提出 “三人一天 / 一人三天”的口号，即让开发者只需要 “三人一天 / 一人三天”来完成 HMS 生态的接入。

某开发者表示，接入 HMS 生态的成本目前来看不大，约占 10% 的人力成本。“过去只需要去参照谷歌的安卓系统研发协议就可以，现在需要专门针对 HMS 做一些适配。”

骆靓雯称，不会专门成立一个团队对 HMS 进行维护，“因为我们技术平台本身就是对多个平台进行对接的，所以成本不会增加很多。”

终端销量与 HMS 流量直接挂钩，而在美国三轮打压下，华为终端业务遭受巨大损失。对于开发者来说，由于 HMS 带来的流量占比还不大，所以没有太大影响。尽管业务暂时遭受的影响较小，但开发者们对此还是有不少顾虑。

为了减轻手机业务受挫的影响，华为也在努力构建泛终端生态，比如 HMS for Car 能利用华为手机的移动生态无缝连接到车上，“从一部手机再到另外一个 Mobile——车。”

骆靓雯告诉搜狐科技，希望以后不仅仅是手机，各种硬件都能进入这个生态里面，“只要拥有交互界面，就可以进行一切意义上的交互，购物就是最大的一个交互结果，这对我们电商 App 的意义非常明显。”

“过去一年像过山车，尤其是 9·17 之后，没有芯片就没有硬件，怎么向伙伴交代？”汪严旻表示，既然给开发者有承诺，始终就要让开发者在 HMS 生态有获利和增长。

汪严旻认为，HMS 生态 2021 年 “要把内功练好”，第一是面向开发者服务支持技术能力，以及围绕技术的平台能力；第二是要把硬件销量要做上去，销量不仅仅是手机，还包括周边配套产品。“只有销量上去，消费者买单，开发者买单，生态才能走向良性的循环。”