华为 nova8 系列、畅享 20SE 部分参数曝光：麒麟 985 与天玑 700

IT之家12月15日消息 数码博主 @数码闲聊站 昨日曝光了部分华为 nova8 系列两款机型核华为畅享 20SE 的参数信息。

华为 nova8 系列将全系搭载海思麒麟 985 芯片，与前代 nova7、nova7 Pro 相同；此外，nova8 采用 90Hz 高清 OLED 曲面屏，而 nova8 Pro 则是 120Hz 超曲环幕屏；nova8 前置 3200 万像素镜头，后置 6400 万高清四摄，而 nova8 Pro 则采用了前置 32MP 双摄，支持前后双景录像；nova8 机身厚度为 7.64mm，Pro 未知；两款机型均支持 66W 超级快充。

华为畅享 20SE 相对来说并不算高端，首发联发科天玑 700 处理器，采用 6.67 英寸 2400*1080 分辨率的 LCD 居中单孔屏，前置 16MP 镜头，后置 48MP+8MP+2MP+2MP，采用侧边指纹识别方案，内置 5000mAh 电池 ，支持 22.5W 快充。

作为参考，上一代的华为 nova7、nova7 Pro、起售价分别为 2999 元，4099 元；畅享 20SE 之前没有 SE 后缀机型，畅享 20 起售价为 1499 元，因此华为畅享 20SE 有望定价千元左右。

IT之家曾报道，@长安数码君 爆料称华为 nova 8 起售价约为 3000 元，华为 nova 8 Pro 约为 4000 元起，有望于 12 月 30 日号上市开售；@数码闲聊站 曾透露，华为将于 12 月 23 日发布华为 nova 8 系列机型、畅享 20SE 以及 Watch Fit 智能手表等产品。