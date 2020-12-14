比亚迪车载系统 DiLink 与五家 App 合作，将支持华为 HiCar

IT之家12月14日消息 今日比亚迪官方微博发布海报，宣称与五家 App 组成 “高能应用天团”，将在其车载系统 DiLink 上适配搭载这几款应用。这五家应用分别是比亚迪汽车 App、华为 HiCar App、美的 “车家互联”App、云听 App、酷狗音乐 App。

比亚迪于今年 8 月正式发布了 DiLink 3.0 车载系统，加入了 NFC 手机钥匙、语音助手“小迪”等新功能。该系统基于安卓，整合了车内蓝牙电话、收音机、行车记录仪，以及多种第三方 App，比亚迪也持开放态度欢迎第三方进行适配。DiLink 3.0 有着动态 HMI 页面设计，可更换主题、皮肤，负一屏显示有车辆状态信息，以及车载系统的流量、语音剩余情况。同时结合手机 App 可以进行远程操控、开启汽车摄像头监控等功能。

据IT之家了解，比亚迪目前只有名为 “比亚迪云服务”的手机 App，结合比亚迪 “秦”等车辆进行控制。即将发布的 “比亚迪汽车”App，预计将进一步扩展手机与车辆的智能生态，提供更多新功能。

华为 “HiCar”是华为自研的手机、汽车互联功能，类似苹果的 Car Play 功能。如果比亚迪的 DiLink 车载系统成功支持 HiCar，将大大方便华为手机用户与比亚迪汽车的互联，实现在中控屏上操控手机。