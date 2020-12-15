摩拜说拜拜，共享单车落幕

12 月 14 日晚间消息，据 “美团单车”微信小程序，摩拜 App、摩拜微信小程序将停止服务和运营。目前，摩拜单车已接入美团 App，账号中的余额、骑行卡套餐等相关权益仍可在美团 App 内继续使用。

摩拜在 11 月的一份通告中称，为了提供更便捷的服务体验，摩拜单车服务已全面接入美团，并更名为 “美团单车”。摩拜 App、摩拜微信小程序将于 2020 年 12 月 14 日晚 23 时 59 分停止服务和运营，即日起可选择使用原摩拜账号登录美团 App 扫码免押金骑行。原摩拜账号中的余额、骑行卡套餐等相关权益仍可在美团 App 内继续使用，详情请进入美团 App“骑车”或 “出行”频道的 “个人中心”查询。

自被美团收购起，创始团队离职、更换品牌名…… 摩拜逐渐失去 “自己”，到如今，摩拜将彻底成为一段历史记忆。

难退押金的 ofo，卖身美团摩拜的离场，共享单车从一个火热的风口到如今成为巨头的角逐之地，不得不承认的是，共享单车落幕了。

共享单车风云

当我们再谈起摩拜，故事的最开始是一辆轮毂智能锁单车。用一辆自行车解决城市出行最后一公里的难题，是摩拜最初的愿景。

2016 年 4 月，摩拜在上海投放第一批共享单车。

那时的摩拜并不引人注意，也没有人会想到一辆单车能做多大的生意。

但在网约车、O2O 等多个领域的烧钱大战结束后，饥饿的资本再次开始猎杀。共享单车这一绿色产业迅速得到资本青睐。

两家共享单车先行者企业 ofo 和摩拜瞬间被资本推向风口，成为明星项目。

2016 年，摩拜和 ofo 分别拿下四轮融资，估值逼近独角兽。同时市场上诞生了数十个共享单车品牌，小蓝、青桔、哈罗、悟空单车、优拜、骑呗单车等等，一时间红黄蓝绿充斥街头巷尾，“彩虹大战”狼烟四起。

资本也逐渐疯狂，仅 2016 年下半年，涌入共享单车行业的风险投资超过三十亿人民币，超过 20 家投资机构疯狂押注共享单车。

2017 年，共享单车大战依然如火如荼，超过 40 家车企逐鹿中原，每家平均烧钱 4200 万。摩拜和 ofo 身后更是巨头云集，各融资超百亿人民币，全国投放单车超 2000 万辆。

随着共享单车的大量投放，解决了越来越多用户的最后一公里出行难题，与高铁、网购、扫码支付并称中国 “新四大发明”。

但原本精耕细作的产业成为了激烈厮杀的战场。共享单车逐渐失控。

免费骑行、充值返现、1 元包月、骑行红包…… 高峰时期摩拜日发红包 4000 万，补贴之巨尤胜往日的网约车大战。

开城速度、投放数量、补贴力度…… 让共享单车逐渐成为了一场不理性的竞赛，比到最后，只能靠不断烧钱、依附巨头来支撑企业发展。

直到 2018 年初，各色单车渐渐败阵退场，摩拜被推上卖给美团的谈判桌，而 ofo 团队因为坚持不卖身而濒临破产。共享单车的战局才逐渐明朗，剩下的摩拜、哈啰和青桔，没有赢家，只剩巨头争夺流量与支付入口。

事实上，随着两年九轮融资，数十家投资机构入股，让摩拜管理团队在整个体系内没有否决权。

投资圈有传闻描述，在被收购之前，某国内投资教父曾同王晓峰一起赴日本去面见孙正义，期望软银的资本支援。在王晓峰信心满满的数据介绍后，孙正义却开门见山地拒绝了他们。他认为不想清楚最终的业务价值和与阿里、腾讯、滴滴、美团等巨头的关系，这些数据就没有什么意义。

孙正义一针见血的提出了摩拜的问题。

在摩拜最后的卖身谈判桌上，站着以愉悦资本、祥峰投资、熊猫资本、创新工场为代表的早期投资人，和以腾讯、红杉资本、高瓴资本、华平投资等为代表的中后期投资人。其中又关联着腾讯、阿里、美团、滴滴、李斌、摩拜管理层、ofo 管理层、摩拜投资人、ofo 投资人等九个利益相关方。

几乎聚集了中国最活跃的明星创业者和投资人。

“资本给予的，资本也会拿走。”胡玮炜在 2017 年一次访谈中曾说出了这句话。第二年，资本在一场近三个小时的股东会真的带走了摩拜。

在美团的 985 天

2018 年 4 月 4 日，美团 CEO 王兴发布内部信，正式宣布全资收购摩拜，并表示摩拜管理团队将保持不变。

4 月 11 日，王兴入主开全员大会，表示摩拜单车继续保持独立品牌、独立运营，除了自己出任董事长之外原管理团队不变，摩拜联合创始人兼顾问王晓峰继续担任 CEO，摩拜单车创始人胡玮炜继续担任总裁，投资人夏一平继续担任 CTO。

但事实上，从被收购起，摩拜就开始了 “去创始团队”化。

在收购结束后 25 天，在股东大会上投出反对票的摩拜联合创始人王晓峰卸任 CEO 一职，由胡玮炜接替。摩拜单车联合创始人兼首席技术官夏一平，被委任负责 “智慧交通实验室”，远离业务一线，直接向美团高级副总裁王慧文汇报。

2018 年 11 月 27 日，摩拜单车的运营主体 “北京摩拜科技有限公司”正式完成股东工商变更。摩拜单车创始人胡玮炜、投资人李斌等人退出，美团创始人王兴成大股东，占股 95%，穆荣均占股 5%。

随后，一手创办摩拜的创始人胡玮炜正式辞去 CEO 职位。在给员工的内部信中表示，自己 “完成了阶段性的使命”。

胡玮炜离开不久，摩拜就迎来了一段裁员潮和离职潮。

根据当时的媒体报道，美团裁撤摩拜内部与其重复的部门与员工，裁员幅度达到 20%~30%。当天，有员工称摩拜离职群一天增加了近 200 人。

曾有业内人士评论，此次裁员是全面调整后的摩拜全面剔除了原始团队的基因，摩拜也从原来的胡玮玮时代过渡到王兴时代，彻底美团化。

摩拜团队悉数退出，第二年摩拜也从亮马桥附近的曼宁国际中心搬到望京的美团总部。

美团的意志逐渐主导摩拜的发展。

从 2017 年开始，摩拜计划进入全球 100 座城市，正式开始布局全球化。但被在美团收购的第一年，集团董事便决定出售若干摩拜海外实体。

2019 年初，摩拜申请撤销其在新加坡的共享单车牌照，正式撤出新加坡市场，而新加坡正是摩拜曾经出海的第一站。

1 月 23 日，时任美团联合创始人、高级副总裁王慧文发布内部信，宣布摩拜全面接入美团 App，未来摩拜单车品牌将更名为美团单车，美团 App 将成为其国内唯一入口。

来源：猎云网

这意味着，“摩拜单车”这个名字不再使用，尽管当初美团用 16 亿元收购了摩拜的商标。

短期内获得市场份额也不再是摩拜的优先任务，美团更关注如何创造战略价值，以及减少亏损。一季度摩拜的亏损额度已经减少，当时采取的措施是提高月费。

一辆单车逐渐驶向尽头，摩拜一步步从一个致力于全球化的独立品牌成为巨头的一个流量入口。

再见摩拜

“摩拜是中国人送给全世界的礼物，世界都在看，千万别搞砸了”，这是摩族猎人圈最常说的一句话之一。

在共享单车还是摩拜、OFO 双强争霸时，摩拜单车粉丝自发形成了单车秩序维持群体，成为摩族猎人是一份归属与荣耀。

如今，摩族猎人不再，摩拜单车也消失在大街小巷。

曾经 “那么多的钱，那样快的速度，那样热血的战斗”，改变了无数人的生活，也书写了一段波澜壮阔的共享单车风云。

而当风口散去，人群离场，战局的终点只剩下一声唏嘘，再见摩拜。