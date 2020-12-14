再见了：摩拜 App 今晚正式停止服务

IT之家 12 月 14 日消息 摩拜 App、摩拜微信小程序今晚将停止服务和运营。目前，摩拜单车已接入美团 App，账号中的余额、骑行卡套餐等相关权益仍可在美团 App 内继续使用。

IT之家了解到，摩拜在上月的一份通告中称，为了提供更便捷的服务体验，摩拜单车服务已全面接入美团，并更名为 “美团单车”。摩拜 App、摩拜微信小程序将于 2020 年 12 月 14 日晚 23 时 59 分停止服务和运营，即日起可选择使用原摩拜账号登录美团 App 扫码免押金骑行。原摩拜账号中的余额、骑行卡套餐等相关权益仍可在美团 App 内继续使用，详情请进入美团 App“骑车”或 “出行”频道的 “个人中心”查询。

据北青网报道，2018 年 4 月 4 日，美团宣布已全资收购摩拜。2019 年 1 月，美团联合创始人、高级副总裁王慧文发布内部信，宣布未来摩拜单车品牌将更名为美团单车，美团 APP 将成为其国内唯一入口。美团方面也表示，这种更名和切换入口不是一刀切式，而是一个逐渐的过程。9 月，摩拜单车宣布从即日起正式启动旧车置换更新工作，橙色的摩拜单车将首次置换为 “美团黄”新款单车。新款单车车身写着 “美团 APP 扫码骑行”，而 “摩拜 / mobike”品牌的字样将不再露出。目前，市面上已经很少见橙色的老款摩拜单车，几乎已被美团黄单车取代。