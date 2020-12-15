百度联动警方破获两起网络诈骗案：涉案资金高达 180 余万元

12 月 15 日午间消息，近日，百度公司配合葫芦岛警方、洛阳警方侦破两起网络诈骗案件，涉案的 3 名犯罪嫌疑人已分别被两地警方抓获，累计涉案诈骗资金高达 180 余万元。

据悉，今年 7 月，百度旗下好看视频在版权肃清专项 “后羿行动”中发现，有多个原创账号涉嫌利用伪造的授权函进行非法牟利。经人工审查后核实，涉案的青桔传媒使用伪造的某省电视台公章和授权函等证照，利用 100 余个原创账号发布大量视频内容骗取补贴。还有不法分子通过伪造上海某影视公司的证照，采取同样的方式诈骗牟利。好看视频表示，为保护知识产权方的合法利益，第一时间将侵权视频下架并对违规的 170 余个原创账号进行封禁处理。

在收集相关证据后，百度向葫芦岛、洛阳两地警方报案。接报案后，两地警方迅速开展相关调查工作，百度配合两地警方工作，利用人工智能技术和大数据优势，协助警方寻找嫌疑人的犯罪线索、搜集犯罪证据。

据犯罪嫌疑人的供述和警方调查后发现，两起案件的犯罪手法高度相似，均以骗取补贴为目的，利用伪造的授权函等证照欺骗审核机制，发布大量侵权内容。

在调查中，警方也注意到两起案件的不同之处。其中，青桔传媒的犯罪嫌疑人所使用的授权函和公章均系自己伪造，其行为不仅涉嫌诈骗罪，也构成了伪造印章罪。而洛阳犯罪嫌疑人所使用的授权函是在网络购买所得，涉案的 70 余个原创账号也是通过网络交易获得其代运营资格后用于犯罪行为，其背后的黑灰色产业链也已引发警方关注。

此外，两地警方调查发现，涉案的 3 名犯罪嫌疑人均有自己的 “团队”，负责账号的日常运营，发布侵权视频内容。目前，涉案的全部犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，该案件正在进一步办理中。